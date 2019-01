"Todavía no me reuní los directivos (este lunes), pero están trabajando en eso. Tenía entendido que tenía una oferta, pero no sé en que estatus está, le mentiría. Eso fue el jueves o viernes. Con el jugador estuvimos hablando y tenemos conocimiento de la propuesta que le surgió de Costa Rica y faltaban algunos detalles. No te puedo decir con seguridad cómo fue el desenlace a esta hora", comentó Vásquez.