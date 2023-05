Saprissa rompió su propio récord de puntos

Saprissa llegó a 50 puntos en el Clausura 2023 y esa es ahora su mejor marca en la fase clasificatoria de un torneo corto.

Después del triunfo contra Grecia, por 5 a 1, Vladimir Quesada habló sobre el significado de eso, pero entre otras cosas, también se refirió a qué es lo que tiene Mariano Torres.

- ¿Cuál es la realidad de Mariano Torres? ¿Estará para semifinales?

- Algunos hasta dudaron que la semana pasada no haya jugado porque de alguna manera lo estábamos escondiendo, o algo así. Normalmente no miento. Normalmente digo la verdad.

“Mariano, en las últimas semanas ha venido padeciendo de una fascitis plantar. Ustedes le pueden preguntar al médico Allan Soto para que les dé una mejor descripción del problemita que presentó en los últimos días.

“Probablemente, al estarse protegiendo de su fascitis plantar empezó a recargar otras partes de sus piernas y tuvo una pequeña molestia en el gastrocnemio (músculos de la pantorrilla).

“Esperamos que no le impida estar presente para estos partidos finales, porque tanto él como el resto de los jugadores son importantes, individualmente y para el colectivo”.

- Hay jugadores que no venían siendo titulares, pero han hecho un buen cierre, como Orlando Sinclair. ¿Qué pesará para la elección del mejor equipo para las semifinales?

- Eso para nosotros es importante, eso es lo ideal. La pretemporada, aunque no estuve presente, así son y así se planifican. La pretemporada y el resto en el periodo competitivo se hacen para que el equipo en lo individual y en lo colectivo llegue a su pico más alto para estos últimos partidos de la etapa de clasificación y para los partidos de muertes súbitas.

“Es reconfortante, nos da una gran alegría que todos los muchachos, entre ellos Orlando Sinclair, Ricardo Blanco, Ryan Bolaños, Javon East, Gerald Taylor, Julen Cordero... Todos están llegando en su mejor momento mental, físico, técnico y táctico. Eso para nosotros es importante y lo que implica es competencia.

“La competencia nos hace crecer. Esperamos tomar las mejores decisiones. Le pedimos al Eterno sabiduría, discernimiento y mandar al terreno de juego a los hombres ideales para cada uno de los partidos.

“La perfección no existe, pero eso se busca desde la pretemporada, que lleguen a lo más cerca de ese 100% que difícilmente se va a lograr”.

- ¿Qué puede decir de Abraham Madriz?

- Yo estoy muy feliz con él. Lo conocemos desde niño, es integrante de nuestras divisiones menores desde muy corta edad. Imagínese la felicidad que puedo tener de darle la oportunidad, como en su momento a mí me la dieron Marvin Rodríguez y Rigoberto Rojas, de debutar en este equipo.

“La alegría en este marco esplendoroso, como el que vimos y poder además ganar el partido, por buena diferencia de goles. En las pocas o muchas acciones de juego que tuvo estuvo atento y concentrado.

“Cualquiera diría que no tuvo que hacer nada y no... Es difícil y más a esa edad estar ahí adentro. Yo lo felicito y creo que tal vez mucha gente lo desconoce, pero es un muchacho que en pocos años estará peleándole el puesto a los porteros de mayor madurez y de mayor edad en la institución.

“Pienso que tenemos bien resguardada la portería, con Abraham Madriz, con Aarón Cruz, con Esteban Alvarado y con Kevin Chamorro”.

- Después de cinco semanas ha hablado mucho de los jugadores. ¿Cuánto mérito tiene usted porque el equipo rompió su propio récord de puntos en torneos cortos?

- Lo único que voy a decir es que soy una persona que antes de jugadores veo seres humanos y los he respetado como tales. He tratado de entender y así se los hago ver, que yo no les digo que fui bueno ni malo. Probablemente fui un jugador regular, pero entiendo lo que están viviendo.

“Los que han jugado mucho, los que han jugado más o menos, los que han jugado poco. Los que desean jugar el próximo partido y tal vez no les puedo dar la oportunidad. Sé que muchos estarán contentos, otros más o menos contentos y tal vez otros muy poco contentos.

“A todos los respeto. Han entendido y se los he hecho ver, que yo sé que el jugador falla, somos seres humanos y cometemos errores, pero de mí no escucharán una mala palabra.

“No habrá un exabrupto hacia ellos y yo creo que de alguna manera eso puede hacer la diferencia, lo que yo he calado en ellos. Me conocen, porque ya estuvimos de alguna manera juntos en otra ocasión y tal vez eso es lo que hay recíproco.

“Van a la cancha, además de que son ganadores y el cuerpo técnico anterior hizo un buen trabajo durante la pretemporada y en el periodo competitivo que estuvo acá, porque no vamos a desmeritar su trabajo, ni a creer que nosotros fuimos los que vinimos a cambiar.

“Este equipo es ganador de por sí, independientemente de quién esté en esta posición. Les agradezco por su reciprocidad, por su trabajo en el campo, porque se están entregando en cada uno de los partidos. Han peleado cada uno de los balones en defensa y en ataque como si fuera el último y esperamos que para el próximo torneo, que empieza ahora, sea de igual manera”.

- Saprissa por primera vez llegó a 50 puntos en torneos cortos, porque lo máximo del club habían sido 49 unidades. Eso significa que es el mejor Saprissa en torneos cortos en fase regular. ¿Qué piensa de eso?

- Sinceramente, no le había puesto la atención. A veces veo la tabla, pero es importante romper récords. Eso es producto del esfuerzo que están haciendo esos muchachos. Yo creo que hubiesen querido ganar tres o cuatro puntos más y de alguna manera romper el récord general.

“Así lo quiso Dios, así lo quisieron los partidos que hemos tenido. Se hicieron 50 puntos y estamos contentísimos con eso. Se mejoró en la tabla en la diferencia en cuanto a goles anotados y goles recibidos”.

- ¿Cómo está Youstin Salas?

Youstin tuvo un golpe, no hubo torcedura ni nada por el estilo. Fue un golpe y como cuando uno se golpea el codo, que dice que le sacaron la viuda. Eso sintió, se le quedó sin fuerza la pierna, porque fue tan certero el golpe en el punto indicado que le quitó la fuerza.

“Pero creo que no es algo para alarmarnos y podrá ser tomado en cuenta igual que el resto de los jugadores para la semana que viene, para los partidos finales”.