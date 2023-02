Saprissa renovó a delantero que apunta a los 100 goles

Hace diez años llegó a Saprissa con la ilusión de brillar y convertirse en un atacante importante para el cuadro morado. Hoy habla de luchar por alcanzar la meta de conseguir las 100 anotaciones.

Ariel Rodríguez, a sus 33 años, renovó con los saprissistas por un año más y eso lo llena de alegría, porque según comentó “desde niño” siempre quiso “jugar aquí y defender esta camisa”. Ariel lo define como “un privilegio”.

Ariel Rodríguez no tuvo inconveniente en llegar a un acuerdo con Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa y renovó un año más. (Rafael Pacheco Granados)

En declaraciones que brindó al departamento de prensa de Saprissa, Ariel se mostró agradecido con la extensión de contrato y destacó que apunta al bicampeonato y a festejar los 100 goles.

“A nivel personal debo dar más, quiero anotar muchos goles, llegar a las 100 anotaciones... si no me equivoco creo que estoy a ocho y además aspiro a entrar en el grupo de jugadores que han pasado esa cifra y eso no es fácil”, afirmó el atacante.

Ariel agregó que ponerse la camisa de Saprissa y anotar tantos goles no es sencillo y es algo por lo que quiere trabajar.

“Me motiva intentar llegar a eso, estos torneos atrás por lesiones me atrasé un poco, pero tengo la convicción de que puedo llegar a esos cien goles. Las lesiones me jugaron una mala pasada, pero trabajando fuerte y con la ayuda de mis compañeros puedo conseguirlo. Gracias a Dios ahora me siento muy bien, me he cuidado para estar al tope y dar lo máximo porque no podemos regalar nada”.

Rodríguez también aspira ser un líder en Saprissa, una persona que le ayude a los jóvenes y les brinde consejos, tal y como hicieron con él cuando cruzó la puerta del vestuario saprissista.

“Cuando llegué aquí era muy joven, tenía 23 años y aprendí muchísimo de futbolistas experimentados como Douglas Sequeira, Gabriel Badilla y “Pepe” Cancela. Fueron jugadores muy importantes y me ayudaron a madurar y también a tomar ese liderazgo y amor a la institución. Eso le permite a uno involucrarse en el manejo de grupo, aconsejar a los jugadores nuevos que llegan, porque no es fácil estar aquí y ser campeón acá; todos los equipos nos quieren ganar”.

Y sobre la renovación, Ariel Rodríguez destacó que nunca ha tenido problemas para darle el sí a Saprissa, señaló que siempre se ha acoplado a lo que le han pedido y por eso el club siempre va a tener el sí de su parte.

“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de renovar con Saprissa, que para mí es el equipo más grande de Centroamérica y donde yo voy a querer jugar y defender. Feliz de la vida y agradecido con mis compañeros, quienes me han acuerpado y, bueno, a seguir trabajando fuerte porque la exigencia aquí es al máximo”.

Aparte de su amor por Saprissa, Rodríguez apuntó otros factores que hicieron que renovara un año más, como por ejemplo la alegría que siente al entrar todos los días al camerino, ponerse la camiseta antes de los partidos, ver el estadio lleno y a la afición apoyarlos desde las gradas, todo eso lo hace a él identificarse y sentirse un saprissista más.