Saprissa recupera a su ‘matador’ para las instancias finales

Especialista en goles en el último minuto, en festejar la victoria cuando al rival ya no le queda tiempo para reaccionar; así es Orlando Sinclair, el “matador” que el Deportivo Saprissa recuperó para las instancias finales del campeonato.

Sinclair reapareció con los morados en los últimos dos partidos y se hizo sentir. Ingresó de cambio contra Alajuelense, jugó solo 10 minutos, pero fueron suficientes para provocar la acción de penal que Mariano Torres definió, marcando el 3-0 ante los manudos.

El jueves anterior, en el campo de Pérez Zeledón, saltó de la banca al minuto 70 para sustituir a Ariel Rodríguez, y Sinclair no defraudó a José Giacone, técnico de Saprissa.

Al cierre del compromiso y nuevamente con solo 10 minutos en la cancha, Sinclair se llenó la boca de gol al marcar el tanto de la victoria. Al minuto 80, sacó a relucir su olfato goleador: estaba cerca de la jugada y, tras el remate de Jefferson Brenes, tomó el rebote, disparó y, con tan buena suerte, la pelota fue desviada por Asdrúbal Gibbons, ingresando al marco de Bryan Segura, arquero de los generaleños.

Antes de volver a los terrenos de juego y tener participación contra manudos y sureños, Orlando estuvo cinco fechas lejos de las canchas. Pasó mes y medio en recuperación, luego de lidiar con algunas lesiones.

“Ha sido un torneo difícil para mí; me han atacado lesiones muy seguidas, pero ya estoy feliz de estar recuperado para la parte final del torneo”, dijo emocionado Orlando Sinclair en Radio Columbia, luego del triunfo de visita 1-2 contra Pérez Zeledón.

Aparte de estar olfateando el gol, Sinclair se ha caracterizado por un detalle en particular: ha hecho varias conquistas en la ‘saprihora’. Cuando el partido está por expirar, aparece para salvar a su equipo de la derrota o para darle la victoria.

Contra Guanacasteca en la segunda fecha marcó al 82 y frente a Puntarenas en la tercera fecha en Puntarenas, sacudió las redes al minuto 90+6. El jueves, en Pérez Zeledón, le dio la victoria a Saprissa al minuto 80. En febrero de este año, Orlando Sinclair anotó al 88′ y de visita contra Liberia, le dio el triunfo a Saprissa 1-2.

“Me he caracterizado por eso, por aparecer en los cierres de los campeonatos y por eso estamos aquí; siempre se necesita que, en los momentos difíciles, los jugadores levanten la mano, y me he caracterizado por eso”, destacó Orlando.

Sinclair manifestó estar agradecido con Dios por los tres puntos contra Pérez Zeledón, equipo que tenía siete fechas de no perder como local desde que Horacio Esquivel asumió como entrenador.

“Sabíamos que no se nos podían escapar los tres puntos para seguir en busca del primer lugar. Tengo semana y media de lleno con el grupo por las lesiones y estoy recobrando mi mejor nivel, porque la idea es cerrar la temporada al cien por ciento”, resaltó Sinclair.

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, lleva tres goles en el campeonato. Ante Pérez Zeledón, le dio la victoria a su equipo, tal como lo hizo a finales de julio, cuando logró el gol del triunfo en Puntarenas. (X Saprissa)

Al igual que otros de sus compañeros al finalizar el compromiso en el Valle del General, el atacante comentó que en Saprissa se propusieron ganar todos los partidos que les restan: dos juegos en casa, contra Santos y Santa Ana, y las visitas a Liberia y San Carlos.

“Le queremos meter presión a los rivales, podemos aspirar al primer lugar y esa es la consigna: sumar de tres en cada fecha. Los demás tendrán que hacer su trabajo, porque de lo contrario, nosotros vamos a aprovechar y subir al primer puesto”, avisó Orlando Sinclair.

Orlando añadió que los cuatro juegos que le restan a Saprissa son finales, así los califican los jugadores y el cuerpo técnico.

“Después de lo mostrado en el clásico no podíamos bajar el nivel. El partido se nos complicó un poco por ese gol de pelota quieta (de Joaquín Aguirre) y debemos revisar qué pasó, porque en el clásico habíamos defendido bien; pero este equipo se caracteriza por eso: venir de atrás, remontar y sacar puntos en canchas difíciles”, señaló Orlando Sinclair.

En este campeonato, Orlando Sinclair solo ha jugado 337 minutos, pero suma tres goles, contra Guanacasteca, Puntarenas y ahora el tanto de la victoria frente a Pérez Zeledón.

