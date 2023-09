Saprissa publica fotos de Mariano Torres que llenan de ilusión a sus aficionados

Llegó el momento más esperado por la afición de Saprissa, y el club así lo dejó ver con algunas fotografías que publicó en sus redes sociales. En ellas se ve a Mariano Torres entrenando plenamente con el equipo, listo para volver a las canchas.

El anhelado regreso de Mariano podría ser este domingo a las 6 p. m., cuando el cuadro morado reciba a Guanacasteca. Claro, todo dependerá de Vladimir Quesada, técnico del plantel, quien tiene la última palabra y decidirá si Torres juega como titular, lo lleva a la banca, lo utiliza algunos minutos o decide que todavía no contará con él.

“Estamos muy contentos con la evolución de Mariano. No obstante, no vamos a apresurar ningún proceso. Gracias a Dios, los jugadores sanos respaldan a los que aún no están listos. Al igual que esperamos el regreso de Mariano, también lo hacemos con David Guzmán, Jefferson Brenes, Michaell Chirinos y Ricardo Blanco”, dijo Vladimir Quesada hace diez días cuando se le consultó sobre Mariano.

⚽️ Entrenamiento matutino de cara a nuestro compromiso ante Guanacasteca #VamosMorados 💜 pic.twitter.com/7yPBiNxLs6 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 29, 2023

Mariano recibió el alta médica y hace tres semanas se reincorporó a los entrenamientos, después de la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la Supercopa ante Herediano, el 18 de julio. Sin embargo, aún debe ponerse al 100% en cuanto a su forma y ritmo de juego.