Saprissa ficha a un nuevo delantero para el Torneo Clausura

El delantero Ulises Segura es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa, para el Torneo de Clausura 2022, según anunció este lunes el club en un comunicado de prensa, en el cual añadió que llegará por dos torneos cortos.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la incorporación del jugador Ulises Segura, quien regresa a casa por periodo de un año, tras su paso por la Major League Soccer (MLS)”, se indicó en el comunicado.

Ulises es el sexto refuerzo saprissista y el cuarto delantero, tras las contrataciones de los nacionales Ryan Bolaños, Andy Reyes y Francisco Rodríguez, además del panameño Víctor Medina y el hondureño Darixon Vuelto.

A sus 28 años de edad, Segura retorna a la institución morada proveniente de Austin FC. Ulises debutó con el cuadro capitalino en enero del 2014 y, luego de ir a préstamo a Uruguay de Coronado, regresó a la institución para convertirse en una de sus figuras más regulares acumulando 8.096 minutos en torneo nacional, con 14 goles anotados y tres títulos.

Ulises Segura ganó tres campeonatos con el Saprissa y anotó 14 goles, antes de marcharse a la MLS en el 2018. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“La verdad estoy bastante feliz, se me vienen muchos recuerdos a la memoria. Me siento motivado, hoy realicé los exámenes médicos, es una nueva oportunidad para seguir extendiendo esté vínculo que he mantenido en mi vida con Saprissa y ojalá que sea lleno de éxitos”, comentó Segura en un video enviado por el departamento de prensa.

“Regresar al Saprissa siempre era una opción, pero para ser sincero fue un imprevisto, no lo tenía planeado así. La negociación se dio en las últimas dos semanas y gracias a Dios se llega a un buen acuerdo y aunque no era lo que esperaba, me siento súper feliz de venir a Saprissa. Quiero venir a aportar, a trabajar bastante y ayudar a mis compañeros”, agregó

En el año 2018 el atacante fue firmado por el DC United de la MLS para iniciar su etapa como legionario, en este club, se consolidó como un jugador constante, al sumar 3.938 minutos en tres años, antes de pasar al Austin FC. la campaña anterior.