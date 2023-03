Saprissa hizo lo que ningún otro equipo ha podido hacer en Guanacaste

Saprissa no afloja en su lucha por arrebatarle el primer lugar del campeonato a Alajuelense y de visita sumó tres puntos más.

El cuadro saprissista hizo lo que ningún otro equipo ha podido hacer en Guanacaste: conseguir la victoria, hincar a los pamperos, quienes en los cinco juegos anteriores no habían perdido como locales.

Por ahí pasó Alajuelense y se regresó con el empate, Saprissa hizo la faena y se impuso con marcador 3 por 2.

El conjunto morado logró salir del juego de contacto, trabado y tras superar los primeros 20 minutos, encontró los goles y el camino que lo llevó a la victoria.

Fue por medio de la táctica fija que Saprissa sacudió las redes, primero tras el cobro de tiro de esquina de Mariano Torres, que encontró la cabeza de David Guzmán, quien solo a los 24 minutos logró el 0 por 1.

También de cabeza y en jugada de pizarrón, Warren Madrigal puso el segundo para los morados. Acción planificada y nuevamente Mariano Torres cobró el tiro libre, que llegó a Kendall Waston, pero esta vez no para anotar, sino para asistir a Warren, quien se lanzó de cabeza y logró el 1 a 2.

Antes, al minuto 36, Guanacasteca empató con gol de Yeison Molina, también de cabeza y hasta ese momento merecido el empate, porque ningún equipo era superior al otro.

Saprissa festejó en Nicoya, donde llegó a su cuarta victoria de visita en el Torneo de Clausura. (Alonso Tenorio)

Pero los pamperos se descuidaron y en cuestión de cuatro minutos Saprissa le dio vuelta al marcador con las conquistas de Warren Madrigal y al cierre del primer tiempo, al minuto 42, Julen Cordero se hizo presente para gritar el gol.

Guanacasteca tuvo para doblegar a Saprissa, pero no hizo lo que hicieron los josefinos, sacarle el jugo a las acciones a balón parado. Saprissa es especialista en táctica fija, eso todos en el fútbol nacional lo saben, quizá solo los defensas locales no estaban enterados, no apretaron las marcas, fueron pasivos y en el primer tiempo, Antonio Torres, arquero de Guanacasteca, debió ir tres veces a recoger el balón al fondo de su marco.

El segundo tiempo creció en emociones, Álvaro Zamora le sacó pintura al vertical de mano derecha, tras su remate fuera del área, Wálter Cortés respondió al contragolpe y con globito que pasó cerca del marco de Kevin Chamorro.

Se dio un ida y vuelta, los locales apuraron el paso en busca del empate y Saprissa intentó rematar con una anotación más. Al final el tiempo solo le alcanzó a Guanacasteca para recortar, hacer un tanto más, esta vez de penal a los 88 minutos. Saprissa se cuidó, pasó el candado, cerró cualquier vía al gol y al final logró el objetivo de llevarse los tres puntos.

Esta fue la formación de Guanacasteca para enfrentar a Saprissa. (Foto Facebook de Guanacasteca).

Guanacasteca: Antonio Torres, Yeison Molina, Roy Smith, Jeyland Mitchel (Fernando Piñar al 46), Shawn Johnson (Haxzell Quirós al 46), Pedro Leal, Wálter Cortés (Joseph Bolaños al 77), Josimar Olivero, Ariel Arauz (Dariel Castrillo al 30), José Pablo Córdoba y Steven Williams (Jose Ugalde al 77).

D.T.: Horacio Esquivel.

El once de Saprissa para esta tarde 🔥



👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/ymBEG6X8lh — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 12, 2023

Saprissa: Kevin Chamorro, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jeffrey Valverde, Ryan Bolaños, Youstin Salas, David Guzmán (Ulises Segura al 85), Mariano Torres (Fabricio Alemán al 92), Warren Madrigal, Álvaro Zamora (Javon East al 86) y Julen Cordero (Gerald Taylor al 55).

D.T.: Hugo Viegas.

Goles: 0 a 1: David Guzmán de cabeza al 24. 1 a 1: Yeison Molina de cabeza al 36. 1 a 2: Warren Madrigal de cabeza al 38. 1 a 3: Julen Cordero al 42. 2 a 3: José Pablo Córdoba de penal al 88.

Árbitro: Cristian Rodríguez. Asistentes: Leslie Macre y Marvin Espinales. Secretario arbitral: Carlos Salazar.

Amonestados: Jefrey Valverde.

Expulsados: Jefrey Valverde de Saprissa al 80.

Estadio: Chorotega de Nicoya.

Hora: 3 p.m.