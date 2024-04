Saprissa golpeado debido a las bajas promete pelear hasta lo último por el liderato

El Deportivo Saprissa está golpeado, pero no baja la guardia. Las ausencias en la plantilla, por lesiones y sanciones, han sido constantes durante el torneo, pero los morados no solo están en zona de clasificación, en el segundo lugar del certamen, sino que se encuentran a tres puntos del liderato.

Los tibaseños anuncian que en los cuatro juegos que les faltan en la primera fase del torneo, lucharán por llegar a la cima, ya sea con o sin el equipo completo, como les ha pasado en las últimas fechas.

Para este domingo a las 4 p. m. cuando como local enfrente a Guanacasteca, Saprissa deberá echar mano de una pareja de centrales que no ha actuado en el torneo.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no contará con Fidel Escobar y Pablo Arboine, quienes están lesionados, y Douglas Sequeira debe cumplir un juego de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El panameño Fidel Escobar es la baja más reciente del Deportivo Saprissa. Estará fuera los próximos cuatro partidos por una dolencia en el muslo de la pierna derecha. (Albert Ma)

Ante esta situación, todo indica que el panameño Eduardo Anderson, quien sustituyó a Fidel en el clásico contra Alajuelense, será central junto a Jorkaeff Azofeifa, quien este torneo jugó en ese puesto en el duelo de la sexta fecha contra Grecia. En esa ocasión, Azofeifa fue central por la izquierda junto a Fidel Escobar.

LEA MÁS: Kendall Waston deja buenas sensaciones en los entrenamientos con Saprissa

Aparte de Arboine, Sequeira y Escobar, Saprissa no cuenta en la zaga con Kendall Waston, Ricardo Blanco y Ryan Bolaños. Por eso no es de extrañar que contra los pamperos, Vladimir envíe a la cancha el siguiente once: Kevin Chamorro, Kliver Gómez, Eduardo Anderson, Jorkaeff Azofeifa, Joseph Mora, Yoserth Hernández, Mariano Torres, Gerald Taylor, Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Javon East.

“Hay un recargo hacia algunos jugadores por no tener la plantilla completa, pero tenemos futbolistas muy profesionales, quienes se cuidan al máximo y se recuperan para estar listos y ser tomados en cuenta para el siguiente partido y así lo han demostrado”, dijo Rándall Row, asistente técnico de Saprissa.

Row destacó que luchar contra las ausencias ha sido el pan de cada día para el cuerpo técnico.

“Ha pasado casi mes y medio donde hemos tratado de recuperar jugadores, pero contamos con uno y cae otro. Mucho de esto (lesiones) es por la manera en que se juega el campeonato y otras por mala suerte de alguno”, destacó Row.

Aparte de las seis bajas en defensa, los tibaseños tampoco tienen a disposición a David Guzmán, en recuperación, Jefferson Brenes, sancionado tres partidos, y Warren Madrigal, operado en la rodilla izquierda.

“Es difícil, pero nos quedan cuatro finales y el objetivo del grupo es terminar en el primer lugar y vamos a dejarlo todo para conseguirlo”, expresó Mariano Torres, capitán de Saprissa.

Herediano es líder con 39 puntos y Saprissa es segundo con 36. A los morados les quedan dos juegos en casa, este domingo contra Guanacasteca y en el cierre de la primera ronda, el 8 de mayo ante el Santos. Visitan el miércoles de la semana próxima a Puntarenas y el domingo 5 de mayo a San Carlos.