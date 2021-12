Saprissa debe decidir el futuro de varios futbolistas que terminan contrato

El Saprissa ya empezó a mover sus fichas para la siguiente temporada y aunque el primer damnificado fue Jossimar Pemberton, probablemente no será el único. Una de las tareas más evidentes de la institución tibaseña es definir cuáles de los futbolistas que culminan contrato continuarán vistiendo la camiseta morada.

Además de Pemberton, también finalizan el vínculo los veteranos Christian Bolaños y Michael Barrantes. Sucede lo mismo con David Ramírez y los laterales izquierdos Wálter Cortés y Luis José Hernández.

De todos ellos, el más regular fue Bolaños, quien tiene deseos de continuar y solo falta llegar a un acuerdo con el gerente morado Ángel Catalina. Pero si se mide por rendimiento, el volante sería el único en tener asegurado al menos un torneo más en Saprissa, pues tuvo un certamen muy destacado.

El futuro de Barrantes, por el contrario, es incierto. El volante no tuvo la misma participación del campeonato anterior, sobre todo porque en el Clausura fue figura y determinante para la obtención del título.

Luego de ganar ese cetro, el mediocampista también finalizaba su contrato, el cual extendieron seis meses más. En ese momento Barrantes dijo que se sentía listo para jugar un año más, pero al mismo tiempo se mostró satisfecho por la extensión que acordó.

También ha sido claro en su intención de retirarse con la ‘S’, por lo que este 2021 puede marcar mucho en la carrera del veterano de 38 años.

“Siempre he dicho que el fútbol me ha dado mucho y no quiero que sea el fútbol el que me retire, sino que quiero retirarme yo”, mencionó hace seis meses.

En el caso de David Ramírez, el futbolista fue uno de los refuerzos del semestre anterior, pero apenas firmó por un torneo, en el cual tuvo poco protagonismo e incluso no pudo jugar el cierre por una lesión. El delantero sumó 891 minutos jugados durante 20 partidos (35% del total de Saprissa); hizo dos goles y tres asistencias.

En la banda izquierda sigue el gran reto de Saprissa por consolidar un futbolista. Wálter Cortés cerró el torneo como el titular en ese sector de la cancha, aunque la final de vuelta ante Herediano ni siquiera la pudo terminar al salir expulsado en el minuto 18.

El joven es una de las promesas en las que Saprissa ha trabajado. Hasta ahora puede disfrutar de regularidad, sobre todo porque estuvo casi siete meses de baja por una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Con la llegada de Iñaki Alonso ganó minutos y será el mismo técnico o Saprissa quienes definan su futuro, el cual se ve mucho más alentador que el de Luis José Hernández, quien por el contrario, desapareció de las convocatorias desde que el español asumió las riendas y solo fue tomado en cuenta durante dos partidos.

Antes de la salida de Pemberton ya se había marchado Daniel Colindres, al fútbol de Bangladés.