Saprissa debe buscar estadio para arrancar el campeonato

Saprissa recibió un fuerte castigo por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol y debe buscar estadio para arrancar el campeonato.

El ente dio a conocer las sanciones del partido de vuelta en la final del Apertura 2023, donde los morados consiguieron el título 39, pero además, recibieron el veto a su estadio por dos partidos.

“Una multa de ₡472.500 y el veto de uso del Estadio Ricardo Saprissa por un partido, al ser la segunda ocasión en que se lanzan objetos contundentes (monedas) que no impactan a las personas dentro del terreno de juego. Además, una multa de ₡210.000 y el veto del estadio Ricardo Saprissa por un partido, por la invasión de sus aficionados al terreno de juego, que de conformidad con el Comisario de Unafut puso en peligro la integridad de las personas del Club Sport Herediano”, resaltó el Disciplinario en los castigos que dio a conocer por medio del departamento de prensa de la Fedefputbol.

El Disciplinario también multó a los morados con ₡840.000 más por no destacar las zonas amarillas por quinta ocasión en la temporada. Autorizar el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo) y el apercibimiento de que en caso de reincidencia se sancionará con el veto de su estadio. Así como avalar el ingreso de objetos no permitidos (disfraces que ocultan la identidad de las personas) y el apercibimiento de que en caso de reincidencia se sancionará con el veto de su estadio.

En total, Saprissa deberá pagar una multa de ₡1.522.500, recibió dos juegos de suspensión y dos apercibimientos de que en caso de reincidencia se sancionará con el veto de su estadio.

Los partidos que cubrirán el veto en la Cueva son ante Puntarenas en la fecha uno y contra Cartaginés en la tres.