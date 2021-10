Saprissa acaricia la final del fútbol femenino

Saprissa FF ganó el primer round de la semifinal contra Dimas Escazú y Carolina Venegas le puso su firma al primer gol de la noche. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa FF se salió con la suya al ganarle 2 a 0 de visita a Dimas Escazú y tomar ventaja en esta semifinal del fútbol femenino que terminará de resolverse el próximo sábado, a las 6 p. m., en la Cueva.

Debido al crecimiento que han tenido las moradas en el Clausura 2021, muy de la mano con la llegada de las jugadoras de refuerzo que tanto aclamaba el equipo, ellas son las favoritas en este pulso de ida y vuelta contra las escazuceñas.

Las tibaseñas no fallaron, pero también saben que no se pueden confiar. Las dirigidas por Jose Rodríguez abrieron la cuenta en el minuto 12 con la capitana Carolina Venegas, ante un error en la marca de Shirley Arias que no la pasó nada bien en el encuentro.

De hecho, el segundo tanto de las tibaseñas fue un autogol de Arias en el minuto 48, luego de un centro de Katherine Alvarado. La defensora pretendía ganarle el viaje a Venegas, pero con la mala fortuna de que al tocar la pelota, se incrustó en la cabaña de Celina Arteaga.

Saprissa quería aumentar su ventaja para tener un poco más de tranquilidad, pero no se registraron más anotaciones para las moradas.

Dimas Escazú tampoco logró hacerse presente en la red, a pesar de los intentos de la laboriosa Cristel Sandí, ni de un par de ocasiones en las que María Fernanda Figueroa quiso aprovecharse de errores de la portera Dinnia Díaz.

“Nosotras sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo, que en la casa de ellas son muy fuertes y que era muy importante hacer esto acá. Los goles no es mucho, la serie está completamente abierta y debemos tener mucho cuidado”, comentó Carolina Venegas en TDMás.

Reseñó que la primera tarea será estudiar lo que fue este primer round para preparar el juego definitivo.

“No va a ser fácil, como le digo, la serie está completamente abierta y yo creo que hay que ver muchísimos detalles de lo que se hizo bien este viernes, de lo no hicimos bien, de lo que podemos mejorar para el próximo sábado”, manifestó.

Venegas está a dos tantos de empatar a la estadounidense Jennie Lakip en la cima del goleo y la atacante de Alajuelense está en su país, recuperándose de una lesión que la tendrá unos siete meses alejada de las canchas. Sin embargo, la morada no le presta tanta atención a eso.

“Lo de los goles no es algo que sea prioridad para mí, es algo bonito, siempre hay responsabilidad como delantera de anotar. Si se llega a dar en hora buena, pero si no, el primer objetivo es que estemos en una eventual final y por supuesto que quiero ser campeona con Saprissa de nuevo”.

En los minutos finales hubo una situación que llamó la atención y es que Diosa Barret iba a salir de cambio, sustituida por María Paula Porras que regresaba después de una lesión que la tuvo mucho tiempo fuera.

El gol tempranero de Carolina Venegas marcó el rumbo del partido. Aún así, tanto Saprissa FF como Dimas Escazú consideran que la semifinal sigue abierta. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, la central Kimberly Sánchez expulsó a Barret, porque determinó que la morada estaba perdiendo tiempo. Esa roja molestó muchísimo a todo el Saprissa, que protestó enérgicamente en ese instante.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, no es algo que nos compete a nosotras, que venimos a jugar y así como nosotras nos preparamos para jugar bien, ellas tienen que prepararse también para hacer bien su trabajo. No quiero criticar, pero sí fue muy complicado”, señaló Venegas.

La capitana saprissista explicó que Barret desde unos 20 minutos antes estaba pidiendo cambio y que el cuerpo técnico se tardó un poco en hacer la variante, porque ella venía lesionada y durante toda la semana hizo trabajos diferenciados por un problema en el aductor.

“Ella se tira al suelo porque ya iba a salir y porque ya no aguantaba el aductor y al final le sacan una amarilla, perdón, pero sin sentido, perdemos a una jugadora, nos complica el final del partido y estaba siendo titular. Es complicado, pero nosotras a lo nuestro, a seguir trabajando”, indicó.

Por su parte, Cristel Sandí aún no se da por vencida. Manifestó que al principio a Dimas Escazú le costó carburar y que esos goles tempraneros e cada tiempo les dolieron.

Considera que el equipo se vio mejor en el complemento, luchando de tú a tú y que aunque Saprissa FF es un equipo grande, las escazuceñas no le ponen mente al nombre.

“Somos Escazú y vamos por el segundo partido. Llevamos cinco semifinales, siempre ha sido un equipo muy joven y al final eso nos ha pasado la factura, pero creo que el equipo en esta instancia está preparado. Nos duele perder en casa, pero no se ha perdido nada. Estamos con la mente en el partido que viene y vamos a ir a proponer al Estadio Ricardo Saprissa”, aseveró Sandí.

La otra semifinal comenzará este sábado, a las 8 p. m., cuando Herediano reciba a Alajuelense en Guadalupe.

Ficha del juego

0 Dimas Escazú

Celina Arteaga, Shirley Arias, María Harley, Cristel Sandí, Yurieth González, María Fernanda Figueroa, Hillary Porras, Lisa Villegas, Estrella Quesada, Yaniela Arias y Hannah Mikles.

D.T.: Geovanni Vargas

Cambios: Katherine Rodríguez (González, al 56′), Viviana Villalobos (Porras, al 76′) y Alexa Herrera (Figueroa, al 87′).

2 Saprissa FF

Dinnia Díaz, Yomira Pinzón, Marianne Ugalde, Diosa Barret, Daniela Cruz, Sofía Varela, María Paula Elizondo, Katherine Alvarado, Catalina Estrada, Kenlly Villalobos y Carolina Venegas.

D.T.: Jose Rodríguez

Cambios: Larisa Fagundes (Estrada, al 72′), Jeimmy Umaña (Villalobos, al 72′) y María Paula Porras (Varela, al 88′).

Goles: 0-1 (12′) Carolina Venegas y 0-2 (48′) Shirley Arias (autogol).

Árbitros: Kimberly Sánchez al centro, asistida por Carlos Fernández y William Chow.

Expulsada: Diosa Barret.

Estadio: Nicolás Macís, Escazú 7 p. m.