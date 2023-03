San Carlos saborea un triunfo vital ante Puntarenas

Corría el minuto 63 cuando San Carlos quedó con todo en contra. Jugaba en el Lito Pérez, Puntarenas dominaba y tras de eso perdió por expulsión a Sergio Córdoba.

No obstante, los norteños sacaron la garra, lucharon, estuvieron concentrados y triunfaron.

La anotación llegó en la agonía del encuentro, al minuto 85 y fue de Wílmer Azofeifa, para el 1-0 definitivo.

Yurguin Román cobró un tiro libre de larga distancia con un potente remate de izquierda que repelió el portero Guido Jiménez, el rebote lo cazó un solitario Azofeifa y de nuevo el arquero rechazó, pero otra vez el balón le quedó a Azofeifa para el gol.

“Fue un partido muy complicado, una cancha difícil y un rival muy bueno. El grupo hizo un gran trabajo y tuvo mucho esfuerzo, por lo que salimos con la victoria. Este gane nos empuja a buscar las cosas arriba, estamos cerca de Sporting”, resaltó Azofeifa.

Puntarenas no aprovechó las opciones para vulnerar el marco visitante.

”Lastimosamente no pudimos sacar el resultado, no pudimos darle la alegría a la afición, ellos se van dolidos y nosotros también. No nos está alcanzando, nosotros mismos tenemos la culpa. No alcanza el 100%, hay que dar el 110%”, opinó el zaguero de los naranjas, Asdrúbal Gibbons.

San Carlos queda en el sexto lugar del torneo con 15 puntos, mientras que el Puerto es noveno con 12.