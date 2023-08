Samuel Maroto, el talento formado en Saprissa se toma con naturalidad ser parte de Alajuelense

Algunas personas tal vez no están tan familiarizadas con que los movimientos en liga menor tengan mayor eco a pesar de que suelen ser constantes, pero lo cierto del caso es que generan réplicas a nivel internacional y en Costa Rica no es la excepción.

El nombre de Samuel Maroto dio de qué hablar en los últimos días. Era uno de los jugadores que Saprissa tenía proyectados, pero el club morado decidió no renovar su contrato. Estando libre, Alajuelense vio la oportunidad de no desaprovechar su talento y lo fichó.

Lo ocurrido con él, se ha dado con otros jugadores a la inversa también, con historias de muchachos formados en el semillero rojinegro que el club decidió no contar más con ellos por equis o ye razón, y la ‘S’ o algún otro equipo los contrató.

El estreno de Samuel Maroto con el equipo Sub-21 de Liga Deportiva Alajuelense se dio en el partido donde los manudos le remontaron a Herediano.

La Nación le formuló algunas consultas al mediocentro ofensivo de 20 años que es oriundo de Santa Rosa, en Santo Domingo, y que ahora forma parte de la Liga. En sus respuestas, él dejó ver parte de lo que quiere en este nuevo desafío.

- ¿Cómo es que llega a Alajuelense?

- Después de algunas veces de tener acercamiento con ellos y ver que todo se diera buena manera y que en Saprissa ya no tenía más contrato, se dio la oportunidad y la tomé.

Samuel Maroto puede jugar como volante creativo o como extremo. (Agencia Imágenes Agüero)

-¿Cómo comenzó en el fútbol?

- Desde pequeño, desde que tengo memoria siempre me ha gustado mucho el fútbol. Gracias a Dios he tenido un ‘recorrido’ que me ha permitido aprender bastante. Estuve en Primera División, también jugué en Segunda División y en divisiones menores.

- ¿Desde niño estuvo con Saprissa o antes pasó por otra escuelita?

- De pequeño estuve en un equipo de mi barrio. Después, cuando tenía entre 12 y 13 años pasé a Saprissa y me mantuve ahí.

- ¿Cuánto aprendió en ese paso por la Liga de Ascenso?

- Fue un paso complicado, pero a la vez bueno. Pasar por eso ya joven te ayuda bastante a estar a un ritmo bastante alto que se da en Segunda División y que después no te cueste estar en alto nivel. Es algo que te suma bastante como jugador. Fue con Uruguay de Coronado, por el convenio con Saprissa.

- ¿Qué características tiene como jugador?

- No sé qué decir, es que hablar de mí mismo es complicado.

- ¿Pero es volante creativo?

- Sí, soy volante o extremo.

Samuel Maroto (de frente) se estrenó con Alajuelense en el partido que Alajuelense le remontó a Herediano de visita, en la categoría Sub-21. (Agencia Imágenes Agüero )

- ¿Qué tal estos primeros días en la Liga?

- La verdad bastante bien, ya conocía a muchos compañeros. Entonces el acoplarme no se me hizo tan difícil y me recibieron de buena manera.

- ¿Cuáles son sus expectativas ahora con Alajuelense?

- Adaptarme lo más rápido posible en el equipo, aportarle al equipo para llevar lo individual a lo grupal y poder hacer un buen torneo, salir campeón con la Liga y ser tomado en cuenta para la Primera División.

- ¿Cómo han reaccionado en su casa y sus amigos, porque siempre llama la atención cuando algún jugador que estaba en Saprissa después pasa a Alajuelense o viceversa, independientemente de la edad?

- Mi familia siempre es un gran apoyo y un pilar muy grande para mí. Independientemente del equipo, ellos siempre me desean lo mejor en mi vida, igual mis amigos. Un poco sorprendidos, pero son decisiones que hay que tomar.

“Yo creo que es más que todo por la rivalidad y ser dos de los equipos más grandes de Costa Rica. Son decisiones que otros jóvenes han tomado, que profesionales han tomado y que Dios todo lo hace por alguna razón.

“Siempre van a estar los comentarios buenos y malos, solo hay que demostrar con trabajo, disciplina y humildad”.

- ¿Cómo es el Samuel Maroto no futbolista?

- El Samuel aparte del fútbol es uno muy familiar. Paso mucho tiempo con mi familia y también con mis amigos. Soy mucho de ir a comer, pasear y disfrutar con mi familia y amigos.

“También me gusta leer uno que otro libro y pasar un poco ocupado. Estudio, por el momento estoy sacando el bachillerato, me falta solamente una materia. Después de eso, primero Dios voy a entrar a la universidad”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.