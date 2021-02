Hemos insistido en que debe de perfilarse, le damos un poco de direcciones dentro del campo, como pararse en el medio de los dos centrales para que no sea referencia fácil, que no sea presa fácil. De esperar el momento oportuno para ir a los espacios, porque si no va a quedar fuera de juego. Todas esas cositas que a él lo van a ir mejorando. De elegir mejor, cuándo puede girar, cuándo puede jugar de frente, que sepa cuándo tiene que hacer dos toques y no simplemente uno. Este domingo perdió algunas pelotas al inicio del juego y eso se lo irá dando el juego.