Rodolfo Villalobos ofrece dinero a San Carlos a pocos días de dejar Fedefútbol

A mes y medio de dejar la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Luis Rodolfo Villalobos Montero ofreció al Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos $100.000 para contribuir al cambio de la gramilla sintética del Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

La máxima cabeza del fútbol costarricense acudió a la sesión municipal de este lunes junto con su amigo, y una de sus piezas incondicionales en su último período en la Fedefútbol, Sergio Chaves, quien este mes podría dejar la presidencia de la Asociación Deportiva San Carlos y también es parte de los federativos que dejará el cargo el próximo 31 de agosto.

Los Toros del Norte están en problemas para jugar en su estadio el Torneo de Clausura 2024 que se iniciará en enero, ya que para esa fecha todos los equipos del campeonato nacional deben contar con una gramilla certificada (ya sea natural o sintética) para competir. Según Villalobos, “esto es un acuerdo que está tomado en el Comité de Licencias”.

Por esa razón, Villalobos realizó el ofrecimiento de ese rubro que proviene del presupuesto de proyectos de FIFA Foward, programa concebido para ofrecer a las federaciones miembro de la FIFA y las seis confederaciones asistencia integral e individualizada en materia de desarrollo del fútbol, basada en tres principios: más inversión, más impacto y más control.

El ofrecimiento fue bien recibido por los regidores municipales. Sin embargo, la edil Vanessa Ugalde Quirós, de la agrupación Progreser, puso los puntos sobre la mesa al consultarle a Villalobos que “todo suena muy bien, pero que ya él se va de la Fedefútbol”.

“Lo que usted nos propone es alentador pero me preocupan dos cosas: uno que esperaba una presentación del proyecto de manera formal porque me parece que aquí hay una exploración para ver si hay anuencia o no. Lo digo porque usted se nos va y aquí los papelitos hablan. Yo quería ver una propuesta formal por escrito y no de palabra”, subrayó Ugalde.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Esta misma observación la realizaron dos regidores más, uno de ellos fue Evaristo Arce Hernández, edil suplente del Partido Liberación Nacional (PLN).

Rodolfo Villalobos dejó claro que él se va de la Fedefútbol el próximo 31 de agosto, pero “si este proyecto se acuerda, estoy seguro que tengo el apoyo del Comité Ejecutivo y lo que se acuerde antes de mi salida se cumple, porque no se puede echar para atrás”.

Este monto de dinero que ofreció Villalobos es ajeno al presupuesto ordinario de la Fedefútbol.

Toros enredados en su mecate Copiado!

Rodolfo Villalobos conversó con los regidores de la Municipalidad de San Carlos por poco más de una hora y dejó claro a lo que se expone el equipo del cantón si no cambian pronto la gramilla sintética “que en este momento ya no puede optar por una certificación”.

Les hizo ver que la inversión ronda entre los $300.000 y $400.000 dependiendo de la calidad de la grama que se quiera instalar.

Por esa razón, la municipalidad, que es la propietaria del inmueble, debe decidir de qué manera logra invertir los $200.000 o $300.000 que harían falta para el proyecto.

“La Fedefútbol no puede invertir más de $100.000 porque también se harán proyectos en otras zonas del país. Acá lo primero es que ustedes tomen una decisión y nos hagan llegar el acuerdo a la Fedefútbol para nosotros aprobar la solicitud que nos hagan. Yo vine a plantearles la oportunidad, está en ustedes si dan el paso.

“Si ustedes plantean el proyecto, se aprueba en el Comité Ejecutivo, se envía a FIFA Panamá y de ahí a la FIFA en Suiza y luego viene la licitación”, detalló Villalobos.

La Asociación Deportiva San Carlos tiene claro que pasará apuros para cumplir ante Licencias.

“Nosotros tenemos que cambiar la gramilla para que los partidos, a partir del próximo año, se sigan jugando en San Carlos. De lo contrario nos tocará hacerlo en Guápiles, que es nuestra cancha alterna.

“Acá es acomodarnos entre todos para que el impacto sea mínimo y hacer el cambio en el plazo más corto posible”, dijo Chaves.

Los regidores municipales tienen claro que el “balón está del lado de ellos”, pero el presidente del Concejo Municipal, Juan Diego González, fue claro al subrayar que “ese cambio de gramilla no sería en lo que resta de este año por lo engorroso de los trámites en la función pública”.