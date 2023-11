Ricardo Chacón, gerente general de Alajuelense: ‘Estoy seguro de que vamos a lograr varios títulos’

En la cuenta regresiva para la final del Torneo de Copa, justo que se acerca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y ahora que es un hecho de que Liga Deportiva Alajuelense deberá acceder a una gran final contra Saprissa si es que también pretende pelear por el título nacional, el gerente general de la Liga, Ricardo Chacón, aseguró que tiene confianza plena en el cuadro rojinegro.

- En diciembre vencen contrato jugadores como Giancarlo González y Michael Barrantes e incluso hasta Andrés Carevic. No es que no les interese, pero tampoco les precisa la renovación. ¿Cómo lo están manejando?

- Hasta el final de los tres torneos se hará una revisión para tomar decisiones.

- ¿Dependerá de si se ganan los tres torneos, de una evaluación colectiva o individuales?

- Esa es la evaluación que hay que hacer del logro global, institucional y también del comportamiento y el trabajo individual de cada uno de los jugadores durante todo el semestre y hasta todo el año, valorando los tres torneos que tenemos en competencia.

- ¿El caso de Daniel Chacón sería una excepción a la regla porque está haciendo su recuperación en el CAR, pero también tiene interés de jugar más tiempo en el club?

- Sí, totalmente. Daniel es una excepción. Él aparte de ser un gran jugador es una gran persona y él ha preferido realizar toda su recuperación en el CAR. Eso nos alegra mucho, porque tenemos una instalación de primer mundo y ojalá que él se pueda recuperar de la mejor manera, porque estaba haciendo un gran trabajo en la cancha. Y reitero, su comportamiento como profesional es extraordinario.

- ¿Él manifestó su interés de jugar más tiempo con la Liga?

- Claro, él quiere quedarse en Liga Deportiva Alajuelense, hacer la recuperación y volver a las canchas. Eso nos alegra muchísimo, porque de alguna manera creemos que se está haciendo un trabajo muy profesional, con instalaciones de primer mundo y ojalá que rápido se pueda recuperar, porque además, en el momento en el que estuvo jugando fue muy importante.

- ¿Se podría comprar la ficha de Daniel Chacón?

- Bueno, habrá que negociar con su club y también lógicamente ver el interés que él tenga, pero acá lo más importante es que él quiere quedarse en Costa Rica, quiere hacer la recuperación y al final ojalá que se pueda quedar muchos años en Liga Deportiva Alajuelense. Hemos estado conversando con el Colorado Rapids porque él tiene ese interés de quedarse acá en Costa Rica. Y de nuestra parte, con todo el gusto, porque como profesional y como persona, tenemos el mejor de los conceptos de Daniel.

-¿Económicamente cómo ha sido este semestre para la Liga porque partido a partido se ven muchos aficionados en el estadio?

- La verdad que ha sido extraordinario y no tenemos cómo agradecerle a la afición, porque por supuesto que el club está en deuda con la afición. Desde hace algún tiempo no se logran los títulos que se deberían de lograr, siendo la Liga la organización que es.

“Pero se está trabajando de la mejor manera posible para obtener ojalá los tres títulos en los que estamos participando y eso de alguna manera es una buena muestra de buena fe que el equipo, el cuerpo técnico, la Junta Directiva y la administración, todos estamos enfocados en devolver esa confianza, que no solo la cantidad de aficionados que van a los estadios, no solo de local, sino también de visita.

“La cantidad de camisetas que se venden, porque llegó un momento en el que nos quedamos sin camisetas de ninguno de nuestros tres uniformes y eso de alguna manera le demuestra a uno que esta afición de verdad es de lujo y que hay reciprocar toda esa confianza que han tenido con el equipo”.

- Están en la final del Torneo de Copa, en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y les tocará forzar a una gran final en el campeonato nacional. ¿Si consiguen estos tres títulos sería una manera de demostrar que están trazando un camino diferente?

- Yo pienso que el aficionado está sintiendo que se está haciendo un gran esfuerzo, va al estadio y por eso llena el estadio, por eso cuando vamos de visita también llenamos los estadios y por eso los signos externos se venden muchísimo. Yo creo que el aficionado está sintiendo de que todos en la organización estamos haciendo un buen esfuerzo.

“Dios quiera que al final del año podamos estar celebrando los tres títulos. Ese siempre debe ser el objetivo de una organización tan grande como Liga Deportiva Alajuelense”.

- Ahora que está adentro de la Liga, ¿cuál es la retroalimentación que hace?

- Antes uno lo veía como aficionado, porque estaba alejado, primero tres años y medio en la Federación Costarricense de Fútbol y después ocho años y medio en el Estadio Nacional. Estando afuera y de lejos, a uno le dolía que el aficionado saliera tan triste en estos últimos años.

“Yo siento que ya estando adentro, sobre todo en este torneo en especial, se ha hecho un extraordinario esfuerzo para traer a las mejores contrataciones posibles, por hacer un equipo muy competitivo y hasta hoy me parece que está dando resultados, porque somos el único equipo de Costa Rica que está vivo en los tres torneos.

“Hasta hoy creo que se ha hecho un buen trabajo y todavía falta lo más importante. Estoy seguro de que con el cuerpo técnico tan profesional, con la calidad y cantidad y con la capacidad de los jugadores, yo estoy seguro de que vamos a lograr varios títulos.

“Por ejemplo, en ese último partido contra Herediano se vio algo que yo decía desde que era jugador y era que Liga Deportiva Alajuelense gana los partidos que tiene que ganar, por capacidad, por calidad y si no, por hormonas.

“En ese partido se vio, en las condiciones en las que estábamos, me parece que rompimos un poco la historia que venía sucediendo, que en los momentos difíciles y complicados, el equipo no sacaba la categoría, la casta y la garra. Ese juego nos demostró a todos que sí se puede romper con esa mala racha que posiblemente ha tenido el equipo en los últimos años.

“Tengo toda la confianza porque veo todos los días el trabajo que se hace, veo la calidad del trabajo y la calidad y la capacidad que tenemos en la planilla del primer equipo”.

- ¿Los golpeó perder el clásico?

- Fue muy circunstancial, me parece que estábamos dominando el partido cuando estábamos jugando con 11 y de alguna manera el árbitro tomó una mala decisión, porque no creo que eso haya sido para la roja a Alexis Gamboa. A veces se asustan o no sé qué les pasa y sacan la tarjeta que no deberían de sacar.

“No hay homologación de criterios del arbitraje. En un estadio sacan roja y en el otro amarilla, no quiero decir en cuáles estadios. Eso me parece que don Horacio Elizondo tiene un gran trabajo que hacer. Ya está tratando de hacer algunos cambios, ojalá, porque el problema del arbitraje en este país es que aquí les enseñan a respetar el reglamento y no les enseñan a hacer respetar el espectáculo. Esa es una diferencia enorme.

“Entonces si Juan Gabriel Calderón hubiera hecho respetar el espectáculo, no saca esa roja, o les saca la roja a los dos, porque el otro entró con una plancha. Son cosas muy circunstanciales, porque en ese clásico, el equipo estuvo presionando en los últimos minutos, aún con diez y lo que yo veo es que este equipo está para más en lo que resta del torneo, porque uno ve los entrenamientos, el trabajo, la comunión que tienen los jugadores y el cuerpo técnico.

“Espero que vayamos a empezar con esta final de Copa, que posiblemente no tenía tanta importancia, porque se ponían equipos alternativos, pero ahora que la final es de clásico, tiene un tinte de mucha importancia, porque además de ganar un torneo, es ganar un clásico y eso para nosotros es importante”.

- Algunos dicen que la Liga mejor se dedicara a jugar y no a pelear y apelar tanto. ¿Cuál es su criterio?

- Nosotros tenemos dos apelaciones de Saprissa que están pendientes de resolver, por lo sucedido en el palco y lo de Martín Arriola. Y vea que venía el clásico y ellos volvieron a tocar el tema de que estaban esperando eso. Nosotros también tenemos la misma autoridad para hacer los reclamos que tengamos que hacer.

“Lastimosamente, a veces quisiéramos reclamar más cosas, como por ejemplo la actitud del árbitro en esa jugada de la expulsión en el último clásico, que le repito, para mí no fue expulsión”.

- ¿Avanzar a la final de la Copa Centroamericana implica otros $80.000 para cada equipo?

- Así es, $80.000 más para cada finalista. Se comenzó con $80.000 por la misma ronda y cada vez que se pasa de fase se recibe más. También por ganar la primera ronda nos dieron otros $40.000, pero no crea que ha sido tan rentable. Nosotros en el viaje a Belice gastamos bastante más de la mitad de eso para poder darle las condiciones al equipo.

“Era un viaje pesadísimo. Había que ir a Miami para bajar a Belice, después ir a Dallas y bajar a Costa Rica. Con la cantidad de partidos que había de por medio, en ese sentido sacrificamos el tema económico en bien del tema deportivo. Fue muy rápido ir en chárter, en un viaje de hora y media. Eso los jugadores lo agradecieron muchísimo, la manera tan profesional en la que se abordó un viaje tan complicado. Ese era el viaje más complicado en el área.

“En lo sucesivo también, por ejemplo el partido contra Olancho no generó ninguna utilidad. Estos partidos de Concacaf generan un costo altísimo y no se lo voy a decir, pero es altísimo, porque hay que traer a los comisarios, hay que darles el hospedaje, hay que darles la transportación.

“Hay que poner buses y alimentación para la seguridad pública, en temas de seguridad privada se incrementa la cantidad y al final son partidos que generan un gran costo para el equipo organizador y no podemos, sobre todo en la primera ronda, ni en la segunda, cobrar montos muy altos.

“Nosotros tenemos una tabla en la que tenemos precios C, B, A y el AAA. Cobrábamos el C porque los partidos de la primera ronda de Concacaf tampoco eran tan atractivos. Entonces, de alguna manera se va arrastrando un déficit en el camino, que se va volviendo positivo conforme usted va ganando las instancias hasta la final.

“Ojo que usted donde escucha ese monto ($360.000) cree que es mucha plata, pero si yo le dijera lo que gastamos en el viaje a Belice, porque no es solo el chárter, es que el hotel era caro, la transportación también. Aparte de que los partidos de vuelta de la cuadrangular fueron deficitarios, ambos partidos y eso hace que se tenga que tomar de esos $80.000 y de los otros $80.000 y entonces al final casi que para los finalistas es que se empieza a ver que pasamos de números rojos a números negros”.

- Antes se decía que los equipos más bien tenían pérdidas. ¿Ahora al menos quedan tablas?

- Sí, por lo menos no se pierde y ahora que estamos en esta final de la Copa Centroamericana, ya dará un resultado positivo, por supuesto. Ahora hay que definir la logística del viaje a Nicaragua, que también es muy complicado, porque solamente tres días a la semana hay vuelos directos de Costa Rica a Nicaragua y de Nicaragua a Costa Rica.

“Entonces posiblemente no va a coincidir la salida o la vuelta y eso genera un desgaste importantísimo. Imagínese que en el medio de los dos partidos de la final de la Copa Centroamericana tenemos el partido de ida de semifinal, entonces hay que generar la plataforma para que el equipo no se desgaste más de lo que ya llega desgastado a estas instancias.

“Y todo esto es un costo económico que asume la organización por supuesto y sobre todo nosotros, porque el equipo ha rendido en lo deportivo y está en las últimas instancias de los tres torneos”.

- ¿Se podría pensar en que la Liga vaya en un chárter a Nicaragua también?

- Vamos a ver si hay posibilidad, estamos viendo las mejores condiciones posibles para que el equipo pueda ir y volver a la brevedad y que el desgaste sea el mínimo posible de lo que es el traslado a Nicaragua a la ida y a la vuelta, sobre todo porque también estaremos jugando el partido de ida de la semifinal del campeonato nacional.

“Porque también estamos analizando que al llegar a Managua, hay un traslado de casi dos horas en autobús hacia Estelí, entonces imagínese el desgaste. Estamos viendo cuál es la mejor manera posible para poder hacer que el equipo no se desgaste. Ya tenemos todo en la mesa y vamos a definir el detalle”.