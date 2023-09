Ricardo Chacón, gerente general de Alajuelense: ‘Hay que castigar a quien haya que castigar’

Antes de que empezara el partido en el que Alajuelense venció 2-1 a Liberia en los cuartos de final del Torneo de Copa, el gerente general de los rojinegros, Ricardo Chacón, atendió a los medios en vivo como Columbia y Teletica Radio, donde aseguró una vez más que el club tiene cero tolerancia contra el racismo.

También reiteró por qué es que la Liga apelará el castigo que le impuso el Tribunal Disciplinario y hasta mencionó algunas otras cosas que considera que deben corregirse por el bien del fútbol.

- ¿Qué analiza de todo lo sucedido?

- Hay cero tolerancia, de hecho que vamos a denunciar penalmente a las personas que estén identificadas, ya tenemos identificada a una persona y la vamos a denunciar en la Fiscalía.

“Yo creo que el domingo fue una lección de que hay que revisar los protocolos, porque me parece que no se cumplieron en lo más mínimo y ya sabemos que tenía que haber una actuación de parte de los árbitros, de los comisarios y no se dieron en el momento en el que se debieron de haber dado.

“Al final, el tema de la sanción creemos que es una sanción que no es adecuada a lo sucedido y a lo que se establece en el reglamento y vamos a apelar.

“Tenemos tiempo hasta el viernes y por lo demás nos vamos a poner a las órdenes de las instancias que sean para poder regular de manera adecuada esto, porque creemos que se nos está sancionando y no se actuó a como se debió haber actuado de acuerdo a lo que se establece en los protocolos de discriminación como lo sucedido el domingo”.

- ¿Qué acciones se pueden tomar a partir de ahora, porque es una lección para todos?

- Es que a ver, había un protocolo y desgraciadamente no se tomó en cuenta, no se tomaron las acciones, según lo que sabemos y es lo que se establece, que debió de haber alguna comunicación primero, después haber parado el partido y todo lo que se establece, que todos lo sabemos y no sucedió.

“Me parece que debemos trabajar de manera coordinada los equipos con Unafut y con la Comisión de Arbitraje para que al final todos apoyemos la gestión ineludible de hacer respetar y de repudiar desde el principio el racismo y cualquier discriminación que suceda en las instalaciones deportivas”.

- Lo que apelan de la sanción es por el procedimiento, por la forma que no se siguió de parte de las autoridades. ¿Es así?

- Así es, es que de alguna manera se interpreta inadecuadamente lo que es el reglamento y se sanciona y eso me parece que tampoco corresponde, porque yo creo que todos tenemos claro que se dejaron de hacer algunas cosas que debieron de haberse hecho en el transcurso del juego.

- ¿Cuánto preocupa la reacción de la afición generalizada, porque esto se ha vivido en todos los estadios, hasta en partidos de Segunda y Linafa?

- Hay que trabajar en equipo, me parece que no se le puede endosar solo a un club lo sucedido. Se tiene que trabajar en equipo con Comisión de Arbitraje, la Unafut, los comisarios y todos tener las reglas claras. Actuar en el momento y no dejar para después la actuación como sucedió el domingo. Repudiamos el racismo y cualquier expresión de discriminación.

“En este estadio hay cero tolerancia a cualquier acto de discriminación, ya tenemos identificado por lo menos a un aficionado y vamos a denunciarlo penalmente porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder.

“Al final tenemos que hacer equipo y entre todos respetar el fútbol, porque es una falta de respeto al fútbol y a la sociedad que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y hay que castigar a quien haya que castigar, esa por lo menos es la posición de Liga Deportiva Alajuelense.

“Específicamente en cuanto a la sanción creemos que es inadecuada la interpretación que se hace del reglamento y tenemos hasta el viernes para poder apelar la sanción que se nos fue impuesta”.

- ¿Qué lecciones deja todo lo que sucedió?

- Lo más importante es activar los protocolos, conocer los protocolos por lo menos. Y cuando digo conocerlos, estamos hablando de los árbitros, los comisarios, que en el acto nos alerten de lo que esté sucediendo, poder usar el sonido como se establece, de poder advertir y sacar al aficionado que haga ese tipo de actos. Y como lo estamos haciendo, denunciar ese tipo de actos en las instalaciones deportivas.

“Después de pedirle a la afición por los altoparlantes, sino, parar el partido una cantidad de minutos. Así se establece y de último suspender los partidos. Eso fue lo que no sucedió el domingo.

“Las condiciones están y aunque nos duele lo sucedido, nos alerta a todos a hacer trabajo en equipo y los que vengamos al estadio, hagamos respetar esta y todas las instalaciones deportivas y no permitamos este tipo de actos de discriminación de ninguna índole.

“Eso es lo que tenemos que hacer, que los aficionados que vengamos al estadio, a este y a todos los estadios, no permitamos que este tipo de actos se presenten y denunciemos a las personas que lo estén haciendo. Y por supuesto que cada uno pueda cargar con lo que tenga que cargar por irrespetar este tipo de actos a quienes venimos al estadio”.

- ¿Hubo alguna comunicación de Alajuelense hacia la dirección de arbitraje por el proceder de los árbitros o hacia la Unafut por el de los comisarios?

- No, por el momento no. Se está trabajando en la apelación, don Aquiles Mata la está haciendo y ahora lo que queda es hacer un trabajo en equipo y entre todos es una llamada de atención para todos los que estamos en el fútbol, no solo para la Comisión de Arbitraje, para la Unafut y los comisarios, para nosotros los clubes, para los aficionados que vienen al estadio que entiendan que este tipo de actos no se pueden permitir.

“Y que debemos de denunciar todos quiénes son los que hacen, porque se retiran del estadio y podríamos presentar ojalá alguna denuncia penal para que al final entendamos que al fútbol se viene a disfrutar y no a discriminar a nadie”.

- ¿Cómo interpretan ustedes que hay sanciones en el Torneo de Copa que aplican para el Apertura, pero que hay sanciones del Apertura que no aplican en el Torneo de Copa cuando la misma Unafut organiza los torneos?

- Bueno, hay cosas que hay que mejorar definitivamente, es lo que creemos y lo hemos visto por supuesto, que algunas sanciones sí tienen validez en un torneo y en otro y otras no. Ojalá que lo que se está tratando de hacer bien, siempre sea para bien y no cosas que se quieren hacer bien y a veces parecen malas.

“Todo ese tipo de cosas me parece que hay que corregirlas, pero al final yo creo que todos estamos con la buena intención de seguir viendo buenos partidos, de jugar los torneos y queremos ver un buen espectáculo.

“Ese tipo de cosas que se presentan en la reglamentación a veces no van acorde posiblemente unas de otras. Son cosas que esperamos que se vayan mejorando, que la organización del fútbol vaya madurando y haciendo y tomando decisiones que sean por el bien del fútbol. Eso es lo más importante”.

- Lo más importante es que no vuelva a haber una agresión verbal hacia las personas, hacia el ser humano. ¿Cuánto dinero dejará de percibir Alajuelense por ese partido a puerta cerrada contra Cartaginés?

- En realidad todavía no está en pie, pero dependiendo. A veces es un poco de momento, los ingresos en taquilla son un poco de momentos y entonces en ese tipo de partidos se pueden hacer ¢20 millones, un poquito más, dependiendo del ánimo del aficionado. Ojalá de alguna manera podamos rescatar de la mala experiencia que tuvimos el domingo las cosas que se pueden mejorar, que yo creo que son muchas.

“Evidentemente los protocolos no estuvieron a la altura y a quienes debieron incluirnos para tomar decisiones, no se tomaron en el acto. Llámese sobre todo los árbitros, que tenían la potestad para pedir y hasta suspender el partido y por supuesto los comisarios de Unafut, que de alguna manera tampoco hicieron lo que correspondía.

“Independientemente de quién haya sido la responsabilidad, me parece que la experiencia que hemos tenido del domingo fue muy lamentable y ojalá sea el principio y la partida de la toma de mejores decisiones cuando se hacen eventos multitudinarios”.

- ¿Cómo hacer que las campañas no terminen en la famosa camisa que tiran los jugadores después de un partido o en un escándalo de tres días y erradicar la discriminación y cualquier tipo de violencia?

- Es que además de las campañas que me parecen extraordinarias, hay que tomar acciones y desgraciadamente el domingo anterior no tomamos acciones. No se hizo lo que se debió de haber hecho en el protocolo establecido. Es una llamada de atención.

“Ojalá de ahora en adelante tomemos las acciones en el momento en el que se presenten los actos de discriminación y sancionemos a quien haya que sancionar. Eso es así de sencillo, no se activó el protocolo y al final no se hizo lo que debió de haberse hecho.

“Prácticamente es lo que creemos que sucedió. No es una experiencia solo para quienes estuvimos el domingo en el clásico, sino para toda la gente en el fútbol. Y ojalá que estén advertidos de aquí en adelante los aficionados, que lo hacen en todos los estadios, de que no se van a permitir este tipo de actos”.

Al revisar protocolo existente se encontraron puntos de mejora En un trabajo en conjunto, la Federación Costarricense de Fútbol y la Unafut se reunieron para analizar lo sucedido en el clásico; así como, en otras jornadas y sucesos dentro del fútbol federado costarricense.

Gustavo Araya, Secretario General de la FCRF y Vicki Ross, Presidenta de la Unafut, comandaron la mesa de trabajo en la que se revisó el protocolo existente contra la discriminación, racismo y violencia en los estadios.

Se lograron identificar puntos de mejora y a partir de ahí, la Federación creará una guía aplicable para todas las personas e instituciones involucradas en los partidos del fútbol federado.

Además, la Federación Costarricense de Fútbol decidió generar directrices como normas de conducta para aficionados y otras medidas preventivas a futuro, para erradicar estos comportamientos inaceptables.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.