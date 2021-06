“En muchas ocasiones las separaciones o rupturas son dolorosas y en este caso no es la excepción. Hoy se cierra uno de los ciclos más espectaculares de mi carrera deportiva de donde salgo siendo un mejor jugador y sobre todo una mejor persona. sentir y tener el respaldo de toda una afición es algo que no muchos tienen y me siento privilegiado de haberlo tenido. Esta aventura ha llegado a su fin, veremos si en algún momento nos volveremos a encontrar”, escribió Azofeifa en su página Facebook.