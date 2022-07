Ramón Luis Méndez califica de humillante actitud de Juan Gabriel Calderón con Johan Venegas

Johan Venegas, delantero de la Liga, salió a recorrer la gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto y al salir se topó con el cuerpo arbitral, saludó a Juan Gabriel Calderón, le extendió la mano, pero el juez ni lo determinó, siguió su camino sin mirar al atacante.

El árbitro ignorando el saludo de Johan Venegas 👀 pic.twitter.com/i6t9DCxvbW — TD Más (@tdmas_cr) July 7, 2022

Ramón Luis Méndez, analista arbitral, consideró que fue una total falta de respeto lo que hizo el cuarto árbitro del encuentro.

“Es increíble eso que hizo Juan Gabriel Calderón. Si yo fuera directivo de la Liga, rechazo que pueda estar como cuarto árbitro en el partido, por el irrespeto y no sabría qué podría hacer en contra de Johan Venegas durante el desarrollo del partido”, señaló Ramón, quien agregó que Calderón fue prepotente.

Johan Venegas se topó con Juan Gabriel Calderón, le extendió la mano para saludarlo y el árbitro ni lo determinó. (Rafael Pacheco Granados)

“Increíble, es una barbaridad como actuó, prepotente, la verdad que el arbitraje anda recontra mal”.

Méndez destacó que nada excusa la acción contra Johan Venegas.

“No sé por qué actuó así y ni me interesa, sencillamente no debió tenerla, no hay justificación para lo que hizo. Es una falta de respeto, humillante, indignante, póngale el calificativo que quiera. Un árbitro con esa prepotencia no debería estar en el terreno de juego”.

Johan al ver que Calderón no le extendió la mano, se limitó a observar, no se aprecia que le haya dicho nada y siguió rumbo a los vestuarios, para afinar detalles de cara a la final.