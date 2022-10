¿Quiere ver el Mundial de Qatar 2022 en su celular? Aquí le explicamos cómo

Si usted es de los fiebres que se pregunta cómo llevarle el pulso a los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022, sin estar atento totalmente a su televisor, aquí le traemos una opción para que no se pierda los compromisos, entre ellos los de la Selección Nacional de Costa Rica, ante España, Japón y Alemania.

Hay dos aplicaciones que le ofrecen ese servicio, la TDMAX.com del canal de televisión TDMás y la Liberty Go de la empresa de telefonía Liberty. Son las únicas empresas con derechos para brindar ese servicio, en ambos casos con la posibilidad de ver el Mundial tanto en dispositivos móviles como tabletas y celulares, además de acceso a canales con otro contenido.

Hay, sin embargo, dos pequeñas grandes diferencias que podrían hacer que a usted le convenga más una que la otra: la app Liberty Go, que es solo para clientes de Liberty, no consume los gigas de su celular. La app de TDMAX.com está disponible para cualquier persona, pero usted necesitará consumir los gigas de su teléfono o una red de wifi.

Veamos en detalle cada opción:

Liberty Go Copiado!

La aplicación Liberty Go, le llevará en exclusiva a sus usuarios los juegos del Mundial; podrán seguirse por medio de su pantalla, su teléfono celular o tablet, según explicó Marianella Cordero, vocera de Liberty.

“La aplicación estará disponible sin costo adicional, para usuarios de servicios hogar que hayan contratado Next tv. Mientras para los consumidores de servicios móviles Prepago y Pospago comprando el Pack Liberty Go Móvil, con el que podrán disfrutar de televisión en vivo con 30 canales y la transmisión de la Copa Mundial, estén donde estén”, se mencionó en el comunicado.

Pero, ¿cómo se puede activar la APP para ver los partidos? Aquí se lo explicamos.

Si es cliente de Next TV: Debe descargar la aplicación e ingresar con su pasaporte Liberty Hogar para observar el contenido premium en su celular. Por cada servicio, podrán conectarse hasta dos dispositivos. No requiere ningún pago.

En el caso de que sea cliente del servicio móvil: Ingrese libertycr.com/gomovil o bien, envíe la palabra GOMOVIL a la marcación corta 606. Además, contará con el apoyo del WhatsApp +506 6311-1693,

La contratación del pack varía de precio de acuerdo con el plan de telefonía celular que tenga contratado. Por ejemplo, si tiene el Plan Pospago @6 la app para el Mundial le costará ¢2.000 por mes; o si son los planes @5 y @4, ¢3.500 por mes. Si son planes @3 e inferiores, ¢4.500 por mes y para planes prepago y planes familia, ¢4.500 mensuales.

Mientras use la aplicación, su navegación será gratuita, es decir, no consumirá los gigas de su Plan ni el saldo recargado, siempre y cuando lo utilice en Costa Rica (en el extranjero la app no le serviriá).

Como oferta de lanzamiento, el segundo mes será gratuito, en caso que desee continuar con el servicio.

TDMAX.com

Al adquirir el app TDMAX.com no solo puede ver los juegos en su teléfono móvil, tablet, sino también acceder a su computadora y observar los compromisos sin mayor problema. Eso sí, debe tomar en cuenta que solo funciona en el territorio nacional. La señal no saldrá de nuestras fronteras por motivos de exclusividad.

Para suscribirse a TDMAX.com tiene dos opciones por el momento. Uno es el plan básico, que tiene un valor de $5.99, el cual es equivalente a unos ¢3.800. También puede disponer del plan anual, cuyo costo es de ¢44.100.

Al adquirirlo, no solo puede mirar el Mundial, también el resto de la programación de TD+ con sus programas y transmisiones en vivo de la Liga de Ascenso o el Fútbol femenino.

El paso a paso para suscribirse, usted puede encontrarlo en TDMAX.com. Si tiene alguna duda puede al teléfono 4117 - 1500.