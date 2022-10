¿Quiere más Dracarys? Repase las escenas de ‘Game of Thrones’ en los que Daenerys da la orden a sus dragones

Los jugadores de Saprissa y Alajuelense pisaron la cancha minutos antes de las 8 p. m. del viernes 14 de octubre y de seguido una marea roja formada por luces de bengalas se apoderó de todo el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Segundos después emergió, en la gradería este, una gran manta con un dragón y, a sus costados, unas letras fueron cayendo hasta formar la palabra “Dracarys”.

Su significado es fuego de dragón y es utilizada en la popular serie Game of Thrones y en su precuela, House of the Dragon, ambas de HBO. Esta palabra de Alto Valyrio, una de las lenguas creadas en la saga de George R. R. Martin, la utilizan únicamente los personajes que tienen dragones (miembros de la dinastía Targaryen) para ordenar a la bestia que lance fuego.

Sin embargo, solo a Danaerys, madre de los dragones y dueña de Viserion, Rhaegal y Drogon, le obedecen estos animales al escuchar “Dracarys” en la serie original. En tanto, en la nueva serie, y cuyos acontecimientos son previos a los hechos de Game of Thrones, ya son varios los personajes que han dado el temible comando a sus dragones.

Acá un repaso de los episodios de Game of Thrones donde se utilizó esta palabra que se convirtió en tendencia en Costa Rica tras la victoria de los morados sobre sus eternos rivales:

Temporada 2

El episodio 5 , titulado The Ghost of Harrenhal , es donde por primera vez se menciona esta particular palabra. En este capítulo, según la reseña consignada en la plataforma de streaming , termina la “rivalidad entre los Baratheon. Además, “Tyrion descubre el arma secreta de Cersei y Dany sufre una pérdida”.

, titulado , es donde por primera vez se menciona esta particular palabra. En este capítulo, según la reseña consignada en la plataforma de , termina la “rivalidad entre los Baratheon. Además, “Tyrion descubre el arma secreta de Cersei y Dany sufre una pérdida”. “Dracarys” vuelve a mencionarse durante el episiodio 10, Valar Morghulis, en el cual “Tyrion despierta en un nuevo mundo” y “Dany va a un lugar extraño”. En tanto, “Jon se prueba a sí mismo”.

Temporada 3

Durante el cuarto episodio, And Now His Watch Is Ended, los Vigilantes Nocturnos hacen un balance, al tiempo que “Arya es llevada con el comandante de La Hermandad”. Nuevamente, “Dracarys” vuelve a sonar .

Temporada 6

Battle of the Bastards, episodio 9 de la sexta temporada, es considerado de los más épicos de Game of Thrones. Daenerys regresa a la ciudad de su reinado y conversa con Tyrion, quien está acomodándose en su rol de asesor real.

Temporada 7

Durante el capítulo 4 , The Spoils of War , Dany llega montada en el lomo de Drogon, su dragón, y carboniza todo lo que se les pone por delante.

, , Dany llega montada en el lomo de Drogon, su dragón, y carboniza todo lo que se les pone por delante. En el episodio 5, Eastwatch, es otro donde se menciona “Dracarys”. Es una continuación, por lo que Dany y Drogon aniquilan a las fuerzas Lannister y Tarly que volvían de la conquista de Highgarden.

Temporada 8

En la última temporada de la serie y como era de esperarse “Dracarys” vuelve a ser un término utilizado por los protagonistas. Primero en el episodio 3 , The Long Night , en el cual hubo un combate aéreo entre dragones, en el que Dany sobre Drogon y Jon sobre Rhaegal se miden contra el Rey de la Noche al mando del zombificado Viserion.

, , en el cual hubo un combate aéreo entre dragones, en el que Dany sobre Drogon y Jon sobre Rhaegal se miden contra el Rey de la Noche al mando del zombificado Viserion. Finalmente, el quinto episodio de esta temporada, The Bells, muestra la pérdida para Daenerys de dos de sus hijos dragones, lo cual se junta con la muerte de otras personas importantes para la protagonista.

'House of the Dragon'

Sin que aún termine la primera temporada, la nueva serie que sirve como “precuela” a Game of Thrones ya ha hecho uso frecuente del “Dracarys”, lo cual es entendible pues se desarrolla en una época en la que los dragones eran más comunes y sustentaban la fuerza de las casas dominantes, como los Targaryen y los Velaryon.