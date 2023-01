¿Quién ganaría con el ‘intercambio‘ Aarón Cruz y Esteban Alvarado?

Herediano lo hizo oficial, el guardameta Esteban Alvarado no es parte del equipo. Todo apunta que Saprissa hará lo mismo con Aarón Cruz, del que se ha asegurado tiene contrato firmado con los florenses.

Cruz llegaría al club rojiamarillo luego del mes de mayo, cuando termina contrato con Saprissa, pero al parecer todo se adelantaría, porque Esteban Alvarado pasaría a las filas saprissistas.

Si finalmente esto se diera así, “intercambio” entre los equipos, la pregunta es inmediata. ¿Cuál club saldría ganando con el “trueque”, Herediano que se dejaría a Aarón Cruz, o Saprissa que tendría en sus filas a Alvarado?

Se le consultó a técnicos, exjugadores y periodistas y es una pregunta en la que no todos están de acuerdo en la respuesta.

“Me gusta más lo de Aarón Cruz a Herediano, porque veo un plan más firme de Aarón con los florenses. Este arquero ha andado fuerte en las finales y fueron muchas las que ganó y es un chico muy tranquilo”.

“Esteban fue formado en Saprissa y Jeaustin Campos debe saber o tener claro la clase de portero que le llega, es un gran guardameta, pero no se ha plantado fuerte en algunas situaciones que se le han presentado”, aseguró Pablo Gabas, excapitán de Alajuelense y comentarista deportivo.

Para Vinicio Alvarado, técnico de Carmelita, en caso de darse la “transacción”, tanto Saprissa como Herediano salen ganando.

“Herediano pierde a un buen portero, pero esto no quiere decir que Aarón Cruz no pueda llegar a lograr títulos, porque ya los consiguió en Saprissa. Me parece que es un ganar ganar para ambos clubes, pero si Esteban Alvarado llega a ser el titular en Saprissa, el más perjudicado será Kevin Chamorro”.

Aarón Cruz y Esteban Alvarado en un partido entre Saprissa y Herediano en Tibás. (Jose Cordero)

Similar es el criterio de Alfonso Quesada, actual arquero de Grecia.

“Los dos son grandes porteros y nadie salió perdiendo. Aarón Cruz ya ha disputado finales y fue importante en títulos para Saprissa y Esteban Alvarado posee mucha experiencia. Están parejos, cada club se dejó a guardametas muy buenos, lo que cambió es quizá los objetivos de cada uno y por eso optaron por la variante”.

Eduardo Méndez, entrenador uruguayo quien ha dirigido a varios clubes en el país, resaltó la calidad de ambos guardametas.

“La llegada de Aarón Cruz a Herediano va a fortalecer el área de porteros y va a ser una buena competencia para Bryan Segura. Por todo lo vivido en los últimos meses, Aarón va a llegar muy motivado”.

“En el caso de Esteban Alvarado es un portero de calidad y hará que el técnico de Saprissa analice si conserva la confianza total en Kevin Chamorro o alinea a Esteban. La duda que surge es que últimamente Alvarado no ha estado en competencia”.

Quienes no tienen dudas de cuál club saldría ganando con la variante son los comunicadores Anthony Porras de Radio Columbia y Gustavo López de Tigo Sports.

“Sale ganando Saprissa porque se deja a un arquero con mucha experiencia, quien fue guante de oro, mundialista a nivel mayor y conoce bien el fútbol de Costa Rica y si está motivado marcará diferencia”.

”Me parece que Esteban Alvarado va a estar motivado al regresar 13 años después a la que fue su casa y considero que con Kevin Chamorro, quien ha mostrado ser inconsistente, no va a tener tanta competencia. Herediano se deja a un portero con condiciones, pero tenemos tiempo de no verlo”, resaltó Porras.

López posee un criterio similar al de Porras y ve a Esteban Alvarado con mejores condiciones que las de Aarón Cruz.

“Para mí es mejor Esteban Alvarado; Aarón Cruz es bueno, pero es mucho mejor Alvarado. Si me ponen a escoger entre los dos, Esteban es el mejor, incluso lo considero el mejor portero de Centroamérica”.

Carlos el Zorro Hernández, quien fue seleccionado nacional y en la actualidad es asistente de Fernando Palomeque con el cuadro de Cariari Pococí en la Liga de Ascenso, ve a ambos muy parejos.

“Los dos son buenos porteros. Aarón Cruz fue determinante en varios de los títulos que logró Saprissa. Esteban tiene buenas condiciones, es un arquero con perfil internacional y para mí comparando las cualidades de uno y otro salen empatados, están 50 y 50″.

Así las cosas, parece que solo el tiempo determinará, cuál club salió más beneficiado, pero en el caso de Esteban Alvarado, solo tiene seis meses para demostrar que no se equivocaron con él, porque de entrada ese es el contrato que le ofreció Saprissa, aunque con opción de extenderlo.