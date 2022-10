¿Qué le pasa al equipo femenino de Alajuelense? Así responde Wílmer López

Alajuelense perdió el domingo pasado el clásico del fútbol femenino contra Saprissa FF, con un marcador de 4 a 2. Es la segunda derrota de las leonas en este Clausura 2022.

Esos resultados adversos han sido muy seguidos, porque no hace mucho Sporting FC les quitó el extenso invicto de 44 partidos de campeonato nacional que arrastraban las manudas.

La Liga ve la tabla y ahí no se dimensionan tanto los resultados adversos. En este momento, Sporting FC es líder con 23 puntos y Alajuelense se encuentra en el segundo lugar con 19 y Herediano presenta 17 unidades.

Saprissa FF regresó a zona de clasificación y es cuarto con 13 puntos; seguido por Pérez Zeledón con 12, Pococí con 9, Dimas Escazú con 7 y Suva Sports tiene 3 puntos.

Este miércoles se jugará la décima fecha del campeonato nacional con estos duelos:

Pérez Zeledón vs. Suva Sports (6 p. m.)

Dimas Escazú vs. Saprissa FF (7 p. m.)

Pococí vs. Alajuelense (7 p. m.)

Herediano vs. Sporting FC (8:15 p. m.)

¿Pero qué le pasa a Alajuelense? Las tricampeonas nacionales y monarcas centroamericanas parecían invencibles, hasta que la carga de partidos les pasó factura y aparecieron muchas lesiones, que inclusive llevaron a jugadoras titulares a pasar por el quirófano.

“Saprissa nos hizo tres goles de bola muerta y ahí marca mucho la diferencia en ese sentido. Fue un buen gane de parte de Saprissa”, admitió Wílmer López antes de hacer su análisis.

¿Qué se le dice a la guardameta después de lo que vivió en el clásico?

Hay que seguir dándole confianza, las porteras que tenemos en estos momentos son Fabiola (Murillo) y Paula Alfaro. Paulita en el partido pasado, contra Sporting, tuvo un par de goles complicados. Fabiola en el clásico, pero es parte del fútbol. Yo como entrenador no soy conformista ni nada, pero también soy realista.

No podemos pensar, pretender ni creer que todo el campeonato vamos a seguir ganando, que todos los campeonatos los vamos a seguir ganando sobrados, que seguiremos arrollando a los equipos.

No sé cuántos clásicos teníamos de estar por encima de Saprissa, no sé si ocho, diez o más. Y en algún momento teníamos que perder en un clásico y nos tocó esta vez. Tal vez se siente un poquillo más por la situación de que hace unos partidos atrás perdimos contra Sporting.

Es parte del fútbol. Al final, el objetivo claro y real nuestro es el campeonato y si para ser campeonas debemos tener tropiezos para que realmente nos demos cuenta de la situación, nos demos cuenta de que tampoco somos las invencibles que se cree que son, en buena hora que aparezcan estos tropiezos.

¿Por qué tiene esa percepción?

Vamos a clasificar, de eso no me cabe duda. Vamos a clasificar a la otra ronda y ya por entrar a la otra ronda todos arrancamos de cero y sin ventajas de nada. Ya ahí espera uno que para la otra ronda las jugadoras se den cuenta de que realmente este campeonato es muy diferente a los que habíamos jugado, donde imponíamos nuestras condiciones.

Ahora los equipos te estudian más, te analizan más y tienen una mejor actitud contra las jugadoras de la Liga. De todo eso ellas tienen que darse cuenta, que ya no es simple y sencillamente acto de presencia.

Hay que ponerle, estar más metiditas en el partido, cometer menos errores porque al frente tenemos rivales que están aprovechando cualquier despiste y cualquier error nuestro.

¿Qué mensaje le envía a la afición para que no se desmotive ahora que el equipo ha tenido dos derrotas?

Uno ve al aficionado que partido a partido siempre viene. Hay que agradecerles a ellos ese apoyo y ese respaldo. El aficionado está muy claro y uno lo ve con los hombres, vea todo lo que tiene el equipo masculino de no ganar, de no ser campeones, con tantos sufrimientos que hemos tenido y el aficionado siempre ha estado ahí presente.

Yo creo que eso es una de las cosas que más caracteriza al liguista, siempre se hace presente y principalmente en momentos difíciles, complicados, en situaciones donde uno piensa o cree que tal vez en otros equipos no los apoyan.

El aficionado liguista es muy leal. Las jugadoras saben que este equipo ha hecho cosas muy buenas durante dos años que es lo que tienen de estar conmigo y que por uno u otro resultado que no es el que uno espera, pretende, ni desea, tampoco es tirar todo a la borda.

Más bien invitar al aficionado para que siempre esté ahí presente para apoyar a estas muchachas.

¿Le da tranquilidad que el equipo reaccionó en algún momento y que hasta estuvo cerca de empatar, pero le cayó el cuarto gol?

A mí lo que me motiva y lo que me agrada es lo que usted señala. Hay momentos en los que el equipo tal vez no carbura y cuando le dan un par de cachetadas, como se dice, reacciona.

En el clásico íbamos perdiendo 3 a 0, en el segundo tiempo arrancamos con una actitud totalmente diferente, acortamos las distancias y nos llegó el cuarto gol en una situación complicada, más fortuita.

La portera nuestra rechaza y le pega la bola en el cuerpo de ellas, entonces son situaciones que nadie puede prever y ni se puede planificar una situación de esas.

Hay una buena reacción de parte de ellas y sé que son conscientes de que estamos dejando de hacer algunas cositas, estamos dando ciertas ventajas y los rivales están aprovechando.

¿Qué análisis hace al ver que en los dos partidos que han perdido fue con bastantes goles en contra?

Eso sí es una cosa que realmente a uno le preocupa. La Liga es un equipo que siempre había recibido muy poco gol. Sin embargo, este torneo está siendo atípico, nos están metiendo mucho gol.

Inclusive, en los partidos que hemos perdido hemos encajado cuatro goles en los dos. Vamos a tener que trabajar mucho sobre eso, trabajar sobre la línea, en los recorridos, los respaldos, todo lo que tiene que ver con la parte defensiva, pero principalmente, en la bola muerta.

Si vemos, en los dos partidos que hemos perdido, la mayoría son en bola muerta. Contra Sporting fue igual, una situación de bola muerta en la que nos hicieron daño y tenemos que tener claro que nosotros no tenemos un equipo tan físicamente fuerte y alto como para poder imponernos. Así que hay que contrarrestar esa situación.

Vienen semanas fuertes donde habrá partidos miércoles, domingo, miércoles. ¿Cómo está el equipo para eso?

Así venimos jugando, ya tenemos una seguidilla así. Esta semana es igual y volvemos a jugar miércoles, antes de que se vaya la Selección para Europa, que nos toca un partido difícil contra Sporting también y uno trata de manejar todo.

En el juego contra Suva Sports descansamos a cuatro jugadoras. Kenia Rangel tuvo pocos minutos ahí; pero en el caso de Shirley Cruz, Valery Sandoval y Mia Corbin no tuvieron participación.

Hemos estado tratando de manejar esa situación de las cargas, de no sobrellevar a una de ellas a una altura de que vayan a tener algo complicado, alguna lesión.

Uno piensa también en el partido siguiente, pero uno no espera de la forma en la que se perdió el clásico, sabiendo que habíamos tomado previsiones en partidos anteriores para traer un equipo más fuerte físicamente hablando.