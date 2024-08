Puntarenas FC queda a la deriva en medio de un mar picado

Después de cinco fechas del Torneo Apertura 2024 y sin haber ganado un solo partido, el Puntarenas FC sufrió un remezón y se quedó sin dos de sus principales figuras.

El técnico uruguayo Julio Fuentes comentó en Tigo Sports Noticias que ya no es el entrenador del conjunto porteño, tras la salida del gerente deportivo, el argentino Jonatan Dearte.

“Se generó esa situación con el gerente deportivo, y a mí realmente me trajo esa persona. Ante lo que sucedió, era lógico que nosotros no continuáramos. Desde que llegué, tuve una excelente relación con la señora Silvia (Bñanco); fue un importante apoyo, y nos pusimos de acuerdo en que no estaban dadas las condiciones para seguir. Realmente fue de común acuerdo y se resolvió en buenos términos”, dijo Fuentes a Tigo Sports.

El charrúa fue presentado como estratega del PFC el pasado 30 de mayo y dirigió seis partidos oficiales, de los cuales cinco fueron por el Apertura 2024 y uno por el Torneo de Copa, cosechando tres empates y tres derrotas, por lo que se marchó sin conocer la victoria.