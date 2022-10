Puntarenas FC amarró a una de sus joyas más apetecidas el día de su cumpleaños

El Puntarenas FC no quiere que los equipos de la Meseta Central se lleven a sus jugadores y este martes anunció que el delantero Anthony Hernández renovó con el conjunto porteño hasta el 2025.

Debido a su buen rendimiento en el campeonato, Hernández fue llamado a la Selección Nacional por el técnico Luis Fernando Suárez para la gira a Asia. Incluso anotó el empate 1-1 en la victoria ante Uzbekistán (2-1), dejando buenas sensaciones con su actuación.

Hernández, quien este martes cumplió 21 años, ha tenido una muy buena campaña con los porteños en su debut en la máxima categoría. Su picardía, velocidad y sus goles fueron fundamentales para llegar a un acuerdo con la institución, comentó el presidente del PFC, Héctor Trejos.

“Hemos llegado a un acuerdo con Anthony hasta el 2025. Eso demuestra el deseo de seguir perteneciendo a una familia donde hay compromisos y fidelidad de ambas partes. Demuestra el compromiso de nuestra institución con los jóvenes valores del equipo. Nadie va a desmantelar al equipo y llevarse a nuestros jugadores”, comentó Trejos en conferencia de prensa

Por su parte, Anthony explicó que en las últimas semanas recibió llamadas de varios equipos, no obstante, prefirió mantenerse al margen mientras disputaba la semifinal ante el Herediano, luego de empatar 0-0 en el duelo de ida.

“Quiero agradecerle a Dios un año más de vida. La verdad estoy muy contento, fue una decisión que duré semanas analizándola, pero al fin y al cabo uno debe ser agradecido. Puntarenas me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo y me voy a quedar hasta el 2025. Renové y seguiré dando mi granito de arena por está institución, donde quiero jugar, ser titular y por eso me voy a quedar”, comentó Hernández.

“Es muy lindo ver el estadio lleno, nos motiva muchísimo a todos los jugadores. Es una gran satisfacción ver a la familia en la gradería, a los niños llorando de la emoción. Eso hace que uno jugador siempre quiera dar al 100 por ciento en la cancha”, añadió.

En el caso del lateral Kliver Gómez, esté continuaría en el cuadro puntarenense para la próxima campaña, a pesar del acercamiento del Deportivo Saprissa; incluso está en proceso de ampliar su contrato.

Además, el hondureño Róger Rojas está muy cerca de llegar al cuadro porteño y otro jugador que interesa es el volante Berny Burke. Ambos futbolistas fueron dejados en libertad por el Sporting FC.