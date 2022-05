¡Puntarenas campeón! El hombre récord de Liga de Ascenso al fin tuvo su recompensa

Con una carrera de más de 14 años en el fútbol federado, el defensor Asdrúbal Gibbons por fin pudo celebrar un ascenso a la Primera División y cumplir una promesa que le había hecho a su esposa, que lo vio sufrir y reír por el fútbol por más de una década.

El zaguero oriundo de Roxana de Guápiles alcanzó la meta de ganar una final nacional después de tres intentos con AS Puma de San Isidro de El General, y Jicaral y por fin se le dio a la cuarta con el Puntarenas FC, club al cual llegó a pedido del técnico Horacio Esquivel, quien lo quiso llevar a Limón FC, pero nunca logró concretar la vinculación.

Con el Puerto Asdrúbal fue uno de los jugadores más regulares e incluso goleadores del plantel, por lo que su festejo llegó del alma y se fundió con la afición puntarenense que vibró, celebró y lloró de alegría tras imponerse en la serie al Carmelita para alcanzar la gesta.

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar mi décima final, contando Torneo de Apertura y Clausura y nacionales, pero es la primera vez que gano una. Estos partidos son así, se gana por pequeños detalles que marcan la diferencia y al fin se nos dio”, manifestó un eufórico Gibbons.

“A mi esposa, en son de broma, siempre le decía que no me iba a retirar hasta que ganará una final y ascendiera, ahora me gustaría disfrutar ese ascenso y volver a la Primera. Es muy importante para mí. Me consideró un ganador. Me gusta ganar hasta en las bolinchas, por lo que este ascenso lo celebré con todos, pues no solo es un logro personal, sino de toda la provincia”, recalcó.

El limonense recordó que no fue fácil perder la opción de lograr el boleto a la máxima categoría en tres ocasiones consecutivas defendiendo los colores de As Puma, ante San Carlos (2015-2016) y con Jicaral en dos ocasiones (2016-2017, 2017-2018), contra Grecia y San Carlos nuevamente.

“Era una espinita que tenía. Jugué bastantes finales, no solo la nacional, que con Puntarenas FC fue mi cuarto, sino también las de Apertura. Tengo mi recorrido y además el récord de ser el jugador que más goles anotó en finales de la Liga de Ascenso con un total de 9, incluso serían 10, pero fallé un penal frente a Barrio México en el Apertura”, explicó Gibbons.

“Esta ha sido una temporada muy buena para mí, la cual cerramos con el título, el cual dedico a mi familia y a la afición que siempre nos apoyó. En lo personal fui titular, uno de los jugadores más regulares del plantel y anoté 15 goles, mucho para un defensor creo yo. Pudieron ser 17 anotaciones, pero fallé dos penales”, añadió.

Al consultarle la clave del éxito del cuadro naranja, el defensor de 34 años indicó que todo se debe al trabajo en los entrenamientos, la perseverancia y los deseos de ganar.

“Siempre recalco que tenemos un buen grupo. Estuve en otros equipos, y uno siempre dice, tenemos un buen cuadro, pero a veces el camerino es complicado. No se crea, el camerino hay que saberlo manejar, se divide obviamente, por diferentes circunstancias pero este siempre fue por buen camino. Para mí esa ha sido la clave, todos nos llevamos muy bien”, confesó Gibbons.

“Sin duda el más cae mal fui yo. Si tenía que madrear a alguien lo hacía, porque es la forma de ser mía. En la cancha los regañaba si algo no estaba bien, pero mis compañeros saben que conmigo pueden contar para lo que sea. Nos llevamos muy bien y esa fue la clave del éxito”, sentenció.