El talentoso muchacho le debe a sus castigos dos lecciones de esas que nadie aprende por cabeza ajena. Hoy, no me cabe duda, está un poco mejor preparado que hace un mes para no perder la calma. Mañana posiblemente detenga en la punta la lengua el par de palabrotas después de ver la tarjeta roja en un juegos de alta tensión.