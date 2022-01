Presidentes de equipos acuerdan que cabeza de Unafut se elija por méritos y no a dedo

Los presidentes de los equipos que conforman la Unión de Clubes de Primera División (Unafut) acordaron que la elección de la persona que asuma la presidencia ejecutiva se elija por méritos propios y no a dedo. Esto tras la renuncia de Julián Solano.

La hoja de ruta para llevar a cabo la elección de la máxima figura administrativa en el fútbol de la Primera División establece la conformación de una comisión compuesta por cinco equipos.

Los presidentes del Cartaginés; Leonardo Vargas, del Deportivo Saprissa; Juan Carlos Rojas, de Alajuelense; Fernando Ocampo, el represente de Herediano, Orlando Moreira y Osael Maroto, presidente de Sporting son quienes se encargarán de evaluar los candidatos para elegir una terna y presentarsela a los siete equipos restantes y tomar una decisión.

Este grupo de presidentes trabajarán en conjunto con una empresa reclutadora para elegir una terna de profesionales que reúnan los requisitos,

El nuevo presidente ejecutivo de la Unafut trabajará a tiempo completo y será un asalariado de la entidad. Razones por las que el actual jerarca, Julián Solano, deja su cargo.

Solano, quien fue nombrado en el año 2014 en la presidencia de la máxima categoría del fútbol tico, no puede desempeñarse a tiempo completo por sus labores profesionales (es abogado) y por esa razón, desde el año anterior, presentó su renuncia al cargo.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, integra la comisión que definirá los candidatos para la presidencia de la Unafut.. Fotografía: Unafut

Roy Barrantes, presidente de Jicaral Sercoba, considera que esta manera de elegir al presidente de la Unafut es la más adecuada “para que la política del fútbol no se entrometa en la decisión”.

“La manera de elegir a la persona que pueda tomar la presidencia de la Unafut me parece la correcta. Lo mejor es trabajar con una empresa reclutadora para que la parte “político-deportiva” no tenga nada que ver con la elección. De momento no conocemos candidatos”, dijo Barrantes a La Nación.

El presidente del equipo de la península también agradeció a Julián Solano su disposición de alargar su salida de la Unafut pese a que esta decisión está tomada desde el año anterior.

Sergio Chaves, presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, manifestó que la transparencia en el fútbol tico siempre existe y esta manera de elegir la nueva presidencia de la Unafut.

“Confieso que me sorprendió la noticia, la salida de Julián Solano estaba prevista para más adelante y la manera de elegir al nuevo presidente me parece muy bien. Aquí no hay nada que esconder, somos muy transparentes y los equipos siempre queremos mejorar y los presidentes estamos poniendo de nuestra parte para el bien del fútbol”, dijo Chaves.

El Consejo Director de la Unafut también recibió la renuncia del tesorero Guillermo Carazo.