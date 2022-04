Presidente de Saprissa: reunión entre Iñaki Alonso y Jafet Soto ‘es normal’

¿Estará negociando Jafet Soto con Iñaki Alonso para algún proyecto deportivo? Esta fue una de las preguntas escritas en redes sociales luego de una imagen viral que fue publicada en primera instancia por Yashin Quesada, y la cual muestra a ambos en un restaurante. También hubo bromas y recuerdos de otros encuentros entre el gerente deportivo y técnico del Herediano con otras figuras del fútbol.

Hasta ahora ninguno se ha referido a ese encuentro, pero quien sí lo hizo fue Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa. Alonso dejó el banquillo del cuadro morado el pasado 7 de abril, pero no se irá del país hasta el próximo jueves. En ese lapso ha tenido espacio para reuniones, porque este martes también desayunó con Rojas.

El jerarca morado no ve nada de malo en que Alonso haya compartido con Soto, aseguró este martes en el programa 120 Minutos, donde también habló de la actualidad tibaseña, si seguirá al mando de la institución y del futuro de Ángel Catalina.

Entre risas, Rojas confirmó haber visto la foto y no se explicaba quién habría tomado esa imagen: “Entiendo que Jafet le pidió reunirse. No le veo nada de malo, de hecho hoy desayuné con él (con Iñaki)”.

De este encuentro también supo Catalina, incluso antes de que se diera, porque el mismo Soto quiso contárselo, afirmó este martes el técnico del Team. Desde el año anterior ambos son compañeros en la Comisión Técnica de la Fedefútbol.

“Después de que salió de Saprissa una persona en común quiso que nos conociéramos, y él ya parte esta semana a España y quedamos de reunirnos ayer. Obviamente que le pedí, no permiso, pero le dije a don Ángel Catalian que me iba a reunir con su anterior entrenador para que no hubiera malos entendidos. Antes de que me reuniera ya sabía de dicho café con don Iñaki”, contó Jafet.

Por otra parte, Rojas dejó claro que la salida del español se dio en muy buenos términos y le dolía haber tenido que tomar esa determinación.

“Hay un aspecto personal complicado, alguien se está quedando sin trabajo, el aspecto humano es algo de lo más difícil de tomar al momento de este tipo de decisiones, pero en particular con un gran profesional y persona como Iñaki, uno le desea lo mejor, porque de verdad es alguien que se entregó al máximo”, comentó.

La Nación también intentó conocer la versión de Alonso, tanto de este tema como de su salida del equipo. Sin embargo, aseguró que por ahora no hablará con los medios de comunicación.