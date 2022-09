Presidente de Puntarenas FC denuncia limitación de Herediano para adquirir entradas

Héctor Trejos, presidente de Puntarenas FC, reclamó en su cuenta de Twitter la supuesta negativa florense a darles entradas. (Facebook Puntarenas FC)

El presidente de Puntarenas FC, Héctor Trejos, denunció la tarde de este martes la supuesta limitación del Club Sport Herediano para la compra de entradas por parte de aficionados puntarenenses. En su cuenta oficial de Twitter, el dirigente cuestionó “cuál es la verdadera razón de que el Herediano no le venda entradas a los porteños? Será que nuestra afición ya supera a la herediana?”.

En conversación con La Nación, Trejos explicó que “a nuestros aficionados les ha sido dificilísimo poder conseguir las entradas, primero, las vendieron físicamente pese a que siempre se habían vendido de forma digital, además restringieron a dos entradas por persona. Hace poquito habilitaron SpecialTicket”.

Trejos detalló que solicitó a Orlando Moreira, directivo florense, treinta entradas que requería para una excursión organizada, no obstante, Moreira “dijo que no, que era imposible, que esperara a más tarde a ver si sobraban entradas”.

Según el presidente porteño, Moreira le dijo que tenían una restricción de aforo del 20% en la gradería con el menor precio de entrada, esto derivado de las sanciones por el pleito de aficionados registrado en el encuentro ante Cartaginés. Además, le dijo que tenían 1800 socios, por lo que debían guardar entradas para ellos.

“Es lastimoso, nosotros que somos un equipo pequeño y con grandes limitaciones en el Lito Pérez hemos dado 200 o 250 entradas a los diferentes equipos, les hemos guardado entradas. Esto va en detrimento del juego limpio. (...) Yo trato de no dejar a la imaginación porque si no uno empieza a pensar mal. Pero llama la atención”, criticó Trejos.

Ante dicha denuncia, este medio contactó con el gerente general de Herediano, Jafet Soto, quien solamente respondió: “Comuníquese con mi jefe de prensa”.

Posteriormente, se consultó con el departamento de prensa florense sobre la supuesta negativa a dar entradas a la administración de Puntarenas FC, a lo que respondieron que “la indicación es que no podemos referirnos a eso. Se han estado vendiendo entradas desde las 8 de la mañana en la oficina y desde las 3:30 p. m. en el Coyella, todo mundo ha tenido acceso a las entradas”.

Además, negaron que se esté limitando la cantidad de entradas que se pueden adquirir por persona, aunque reconocieron que “se ha tratado de no favorecer la reventa, pero la venta de entradas ha estado normal”.

Como consecuencia de este inconveniente, Héctor Trejos aseguró que “esto es una cuestión de caballerosidad, de juego limpio, de hacer las cosas bien, ahorita yo no puedo ni siquiera decir la cantidad de personas que me dicen ‘cuando venga Heredia no queremos que les guarden entradas, porque vean la forma en que nos están tratando’. Los aficionados se sienten maltratados”.

Actualmente, aclaró el presidente porteño, el reglamento de la competición sólo establece la obligatoriedad de que los equipos locales entreguen un 15% de las entradas disponibles a los visitantes en finales y semifinales. No hay ningún porcentaje establecido en fase regular.

“Es un tema que vamos a tener que tocar en alguna asamblea de la Unafut, porque a mí me parece que debería estar incluso reglamentado”, sentenció Trejos.

