Nosotros no conocemos, porque no se nos comunica, cuáles son los criterios que toma el Comité de Licencias para aprobar o no una cancha, para aprobar una administración, para dar por buenos los estados financieros de un equipo. Eso no es competencia de Unafut, el día que nos comuniquen eso o nos tomen en cuenta podríamos valorar o discrepar de una situación, pero como reglamentariamente esto está ajeno a la competencia del Consejo Director no podríamos referirnos a cuáles son los criterios que utilizan ellos.