Portero revive con amargura sus sueños truncados con Saprissa y Alajuelense

Era diciembre del 2010 y Saprissa movía el mercado de piernas con el claro deseo de reforzarse hasta los dientes. El cuadro morado había hecho un anuncio fuerte: Héiner Mora, William Philips, Maykol Ortiz y Luis Diego Sequeira; cuatro de los mejores prospectos del país, llegarían al plantel tibaseño.

Todos fueron presentados, sin embargo uno de ellos no pudo debutar con los morados, de hecho su fichaje se vino abajo a las horas de hacerse oficial; inexplicablemente nadie comprendía qué sucedía, pero de un pronto a otro Saprissa aclaró que Luis Diego Sequeira no llegaría a la S y su lugar lo tomaría Víctor Bolívar.

Más de una década después Sequeira todavía recuerda con amargura aquel episodio, sobre todo porque fue presentado, firmó contratos y fue en un abrir y cerrar de ojos que el arquero fue testigo de uno de los momentos más crueles que le dio el fútbol.

Aunque Sequeira se perdió un mundial juvenil por una lesión, ni siquiera eso se compara a la desazón y amargura que sintió cuando le dieron la noticia de que no llegaría al Monstruo.

“Para mí las lesiones fueron grandes obstáculos que me frenaron para llegar más lejos, me perdí un mundial Sub-17 por una lesión. Después de la primera cirugía de menisco he visto cómo eso fue una traba para llegar a otros equipos”, recordó.

Sequeira a sus 35 años revive con sus palabras la difícil experiencia que tuvo como morado.

“Cuando yo llegué a Saprissa me firmaron, me presentaron, me hicieron los exámenes de resistencia y todo salió bien, pero Willy Gálvez era el médico de Saprissa en ese tiempo y fue el médico que en la Sub-17 me mandó a hacer la cirugía, la de menisco, entonces cuando llego él me revisó y me vio un desgaste mínimo de rodilla y él decidió recomendar que no me contrataran”, afirmó.

Luis Diego contó que en aquel momento todo fue muy confuso, sobre todo porque Saprissa envió los estudios a Chivas de Guadalajara, debido a que todavía formaban parte de la administración de Jorge Vergara y en México no encontraron motivo por el cual frenar su llegada.

“Durante toda mi carrera ha sido el golpe más duro, fue el golpe que emocionalmente me trajo abajo todo, yo siempre quise esa oportunidad, la gente sabe lo que yo sufrí como portero. Entonces en lo personal fue el peor momento de mi vida. Tuve un duelo profesional, lloré junto a mi madre en mi cuarto”, recordó.

Luego de este fallido paso, en ese mismo año, Luis Diego vio cómo otra opción de llegar a un equipo grande se le escapó de las manos.

“Después de que pasa eso en Saprissa, yo regreso a Brujas y Juan Vicente Carvajal me hace pedir el finiquito en medio torneo para ir a Alajuelense, ya Minor Vargas no estaba, estuve conversando con Austin Berry porque Juan Vicente me dijo que pidiera el finiquito porque la Liga me quería, al final logré que me lo dieran pero Juan Vicente nunca me llamó para informarme qué pasaba con la Liga... A los días me dijo que es que en la Liga se habían decidido por Iván García”, relató.

Después de estas dos situaciones, el Cholo, como es conocido en el ámbito deportivo, consiguió continuar su carrera en equipos como Puntarenas, Carmelita y Guadalupe, entre otros, para llegar a la ADG en la temporada que los guanacastecas ganaron la Liga de Ascenso.

“Yo fui campeón con Brujas en Primera, pero quería ese reto en segunda, fui el mejor portero de la Liga de Ascenso, pero me llevo la sorpresa que llegamos a Primera y ni un solo partido me dan... Eso es lo que me ahuevó un poco, en la ADG yo nunca entendí por qué no jugué, yo estaba haciendo bien las cosas, estaba en gran momento, la cuestión es que llegó un portero extranjero y ya se tenían otros intereses porque él es más joven, con más futuro y uno va viendo esos puntos de vista del club”, concluyó.

A los 35 años, Luis Diego Sequeira es consciente de que el fútbol se le está acabando, pero no teme a lo que suceda cuando inicie la nueva etapa, porque ya es profesional en Educación Física; aunque no descarta jugar un poco más si aparece alguna oportunidad.

“Ahorita me siento en una nueva etapa, en un cambio, estoy entrando a un cambio en mi vida que es dejar de ser futbolista a ser entrenador, yo soy docente de profesión de Educación Física, entonces tengo la posibilidad de ambas cosas y además preparador físico en Liberia, tengo seis meses de dar lecciones”, dio a conocer.

Aunque no pudo debutar con Saprissa y su fichaje con Alajuelense no se concretó, Luis Diego Sequeira declaró que queda muy conforme con su carrera deportiva, aunque siempre tendrá la duda de qué pudo pasar si esa lesión de menisco tan joven no lo hubiera afectado.

“Siento que mi carrera fue exitosa, pero queda ese sinsabor de poder hacer más, tal vez con una mejor oportunidad o si esa lesión no hubiera llegado, quien sabe dónde estaría ahora, porque empezando Keylor Navas en Saprissa estábamos al mismo nivel, de hecho fuimos compañeros en Selección Mayor, pero bueno así es esto”, finalizó.