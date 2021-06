“Sinceramente agradezco a Dios por cada paso que he dado en mi camino y las oportunidades que me dio. Ahora en la Selección he tratado de dar el máximo para demostrar mis condiciones y continuar siendo tomada en cuenta. Espero hacer un buen papel a donde quiera que vaya. A nivel personal estoy muy feliz, muy tranquila y enfocada en lo que quiero y seguir siempre para adelante”, manifestó Solera.