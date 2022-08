¿Por qué solo a Saprissa le inspeccionaron el estadio de pies a cabeza?

La dirigencia del Deportivo Saprissa sufre desde hace dos años un enorme dolor de cabeza. Su estadio es el único escenario de la Primera División que no puede utilizar el 100% de su capacidad; el Ministerio de Salud solo le permite el 50% de aforo.

Es conocido que sobre Saprissa existe una orden sanitaria que le impide utilizar toda la capacidad del estadio, esto tras una serie de recomendaciones y observaciones estructurales que realizó el Cuerpo de Bomberos ante una solicitud del Ministerio de Salud.

Hace dos meses, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, pegó el grito al cielo y expresó que existe un ‘tratamiento desigual’.

“Nos obligaron a dejar la ventaja de nuestro estadio de lado y es evidente que hay un tratamiento desigual hacia el Saprissa. Hay falta de Fair Play”, dijo Rojas en ese momento.

Saprissa tiene dos años de no poder llenar su estadio, debido a la orden sanitaria que existe sobre el escenario. Los morados poseen un aval para el 50% de aforo en el inmueble. (Jose Cordero)

¿Solo el Estadio Ricardo Saprissa ha sido inspeccionado de pies a cabeza por solicitud del Ministerio de Salud?

La respuesta es sí, ningún otro escenario está bajo la lupa como hasta el momento tiene el Ministerio de Salud al Ricardo Saprissa. Allen Moya, jefe de ingeniería del Departamento de Bomberos, reconoció que solo han inspeccionado el Estadio Ricardo Saprissa.

“Solo en el Saprissa se ha inspeccionado, nosotros hacemos las inspecciones a solicitud de las autoridades competentes, ya sea del Ministerio de Salud o de las municipalidades y al momento solo habíamos recibido una solicitud de inspeccionar el Estadio Ricardo Saprissa”, dijo Allen Moya.

Allen Moya explicó por qué acudieron hace dos años a revisar el reducto saprissista.

“Se hizo la inspección porque fue una solicitud del Ministerio de Salud, creo que la hizo el área de salud de Tibás”, indicó Moya.

La Nación le consultó a la Dirección del Área Rectora del Ministerio de Salud de Tibás, por qué solo el Saprissa han sido inspeccionado, pero contestaron que las consultas se hacen vía correo electrónico. Se envió el correo y la respuesta fue: “debe dirigirse al departamento de prensa del Ministerio de Salud para que puedan atender su solicitud”.

Se siguió el procedimiento indicado, se enviaron las preguntas al departamento de prensa del Ministerio de Salud y contestaron: “En relación con la situación en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, no se puede brindar detalles al respecto por ser un caso abierto”.

Saprissa debe invertir millones de dólares para jugar en La Cueva a estadio lleno

Ante este panorama se le volvió a consultar a Allen Moya de Ingeniería de Bomberos, quien aclaró que ellos por iniciativa propia no pueden ir a inspeccionar cada estadio de la Máxima Categoría.

“Nosotros tenemos ciertas limitaciones y normalmente las inspecciones siempre las hacemos acompañados por las autoridades del Ministerio de Salud o de las municipalidades, porque el reglamento de ley de nosotros es bastante restrictivo en ese tema, entonces por lo general se hace la inspección porque la autoridad lo solicita”, señaló Allen.

¿Don Allen, tras inspeccionar el Saprissa, quién decidió reducir el aforo?

De acuerdo a la ley del reglamento de bomberos, las autoridades que dan permiso son las que regulan eso, en este caso es el Ministerio de Salud. Nosotros somos un ente técnico. Salud nos pregunta y le damos un informe con nuestras consideraciones; dentro de esos informes va el cálculo del aforo. Lo que hemos hecho es decirle con la capacidad de los medios de egresos que tiene el estadio en este momento; el número de personas que podría evacuar de forma segura es cierta cantidad y eso es lo que ellos le han indicado a la dirigencia de Saprissa.

En Saprissa indican que les aplicaronn una guía de diseño que genera una institución privada en Estados Unidos llamada normas NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios, por sus siglas en inglés). ¿Esto es así?

Desde el año 2005 el país adoptó las normas de la Asociación Nacional de Protección contra incendios de los Estados Unidos y son las que rigen para nosotros con algunas excepciones en todo lo que tiene que ver en el tema de seguridad y supervisión contra incendios y esto se le aplica a todo tipo de edificaciones. También revisamos planos y toda construcción nueva en el país tiene que cumplir con la normativa de ese año y las existentes también.

¿Cuántas de las recomendaciones que ustedes hicieron ya cumplió Saprissa?

Ellos (Saprissa) sí atendieron varias de las mejoras, sin embargo, no podría decirle si todas las atendieron completamente. Sí hicieron algunas mejoras, pero que ya llevaran al cumplimiento todos los aspectos, eso no lo puedo garantizar, pero hay temas que están pendientes y son importantes.

En el Ministerio de Salud no respondieron por qué solo al Saprissa han enviado a inspeccionar. ¿Los demás estadios sí cumplen al ciento por ciento con las normas NFPA que pide el Departamento de Ingeniería de Bomberos? (Jose Cordero)

En Saprissa dicen que esas normas son muy fuertes, que requieren inversiones de millones de dólares y son prácticamente imposibles de cumplir. ¿Es así?

El objetivo de la normativa es proteger la vida de las personas y partiendo de ese hecho es bastante rigurosa en algunos aspectos. Dicen que no se puede cumplir, le doy un par de ejemplos que sí lo hicieron, uno es el Gran Hotel Costa Rica, que hace uno o dos años, llevó el hotel a un nivel de cumplimiento con la normativa. Es imposible, no, si el Gran Hotel Costa Rica lo logró y hay montones de edificios al año que logran ese nivel de cumplimiento, entonces se pueden hacer.

Otro ejemplo es el Teatro Nacional, ahorita no cumple el ciento por ciento, pero ha efectuado mejoras en el tema de los aforos, de las descargas, ya comenzaron con el sistema contra incendio y ahorita están en otras áreas y sí se puede, entendemos que no es algo que se hace de hoy para mañana.

Cuesta millones

Cuando La Nación trató el tema hace dos meses con Juan Carlos Rojas, el jerarca morado resaltó: “esto es una inversión de millones de dólares. Nos hicieron 16 recomendaciones para mejorar, cumplimos en 15 y se invirtió $500.000 y para la última hay que invertir muchos millones de dólares”.

Las mejoras que le pidieron a la dirigencia morada se centran en el sistema de supresión de agua, sistema eléctrico, iluminación, seguridad humana como evacuación, capacidad de medios de egreso y respuesta ante emergencias. Al respecto se ordenó presentar un plan de acciones correctivas, certificación estructural del estadio emitida por un profesional colegiado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

El 19 de enero del 2021, Saprissa presentó al Ministerio de Salud el informe de cumplimiento de instalaciones eléctricas, por lo que se le dio un permiso sanitario de funcionamiento provisional.

“Hemos hecho una serie de recomendaciones como: mejoras eléctricas, liberación de pasillos que faciliten el proceso de evacuación, instalación eléctrica nueva y completa en puestos alimentos y bebidas, sistema unificado de gas en todo el estadio, señalización interna, entre otras labores. En este proceso hemos invertido cerca de $500.000. Aún nos encontramos en la ejecución de algunas acciones, por lo que no es posible recibir al 100% de nuestros aficionados en la Cueva en los próximos partidos”, señaló el Departamento de Prensa de Saprissa.

Gustavo Chinchilla, gerente general de los tibaseños, le manifestó hace 20 días al Periódico La Teja que ya realizaron 15 de las 16 recomendaciones efectuadas por bomberos, pero: “nos piden cumplir con 14 torres de salida de emergencia, eso nos puede costar unos $8 millones (cerca de ¢5.000 millones)”, afirmó.

Chinchilla detalló que el estadio Saprissa cuenta con 17 salidas , pero lo que le solicita Bomberos es aumentar la cantidad de salidas dentro de las localidades del inmueble.

La dirigencia saprissista ha tenido varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud, donde les solicitan que sean un poco flexibles con las medidas y agregan que sin ingresos, porque no pueden usar el 100% del estadio, no obtienen el dinero suficiente para hacer las mejoras, pero el Ministerio de Salud no se ha mostrado anuente, según fuentes del club mprado. El enorme problema para Saprissa es que el permiso sanitario de funcionamiento que posee en este instante, vence a inicios del 2023, por lo que si no cumple con todo lo solicitado por Salud, se expone al cierre del estadio.

Quedan interrogantes por contestar, mismas que el Ministerio de Salud no respondió, por ejemplo: ¿Por qué a ningún otro estadio le han hecho inspección?, ¿por qué solo al Saprissa?, ¿los demás estadios sí cumplen al ciento por ciento con las normas NFPA?