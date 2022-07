Pérez Zeledón vs. Saprissa en vivo: Javon East y Luis Paradela no van a jugar

Las alineaciones Copiado!

Así alinean Saprissa y Pérez Zeledón los morados por medio de su departamento de prensa dio a conocer cómo están los trámites con Javon East y Luis Paradela. “Desde el momento en que se contrata a los jugadores extranjeros, el departamento legal inicia los debidos trámites y las citas de cambio de patrono ya están solicitadas. La institución cuenta con los comprobantes de dichas solicitudes. Saprissa realizó todo los procedimientos de manera correcta, según lo indica la ley, por lo cual se espera que pronto los jugadores reciban el respectivo cambio de patrono para debutar con Saprissa”, destacan los moarados en información que hicieron llegar a los medios de comunicación.

Pérez Zeledón: Jussef Delgado, Keral Ríos, Henrique Moura, Guillermo Villalobos, Cristian Reyes, Mauricio Núñez, Manuel Morán, Luis Carlos Barrantes, Randy Taylor, Axel Amador y Justin Monge.

D.T.: Luis Marín.

Saprissa: Aarón Cruz, Kendall Waston, Pablo Airboine, Gerald Taylor, Wálter Cortés, Youstin Salas, David Guzmán, Mariano Torres, Christian Bolaños, Andy Reyes y Álvaro Zamora.

D.T.: Jeaustin Campos.

⏰ 5:30 p.m.
📺 @FUTVCR

⏰ 5:30 p.m.

📺 @FUTVCR



¡Vamos Guerreros! ⚔️💙🤍 pic.twitter.com/uJQLVEDX1q — Municipal Pérez Zeledón (@municipalpz) July 20, 2022

¡El once inicial para nuestro debut en el torneo! ¡DALE MONSTRUO! 😈



👉🏻 Grupo INS pic.twitter.com/QksWSKPjYW — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 20, 2022

Pablo Airboine y Youstin Salas titulares Copiado!

El Deportivo Saprissa que tiene ilusionados a sus aficionados por el equipo que armó, debuta en el Torneo de Apertura 2022 de visita frente a Pérez Zeledón. Pero la mala noticia para los saprissistas es que el club no puede utilizar a sus extranjeros recién contratados, Javon East, Luis Paradela y Fidel Escobar. En el caso de Escobar aún está en trámite el permiso de trabajo ante Migración y Extranjería. Respecto a East y Paradela, ambos tienen el permiso para laborar en el país, pero Migración informó que cambiaron de patrono en el último mes, por lo que no pueden realizar una labor remunerada con ningún otro patrono que no haya sido el que tramitó el permiso de trabajo. Ambos aparecen ante Migración como empleados del Santos de Guápiles. De los nuevos refuerzos quienes sí juegan y van como titulares son el defensa Pablo Airboine y el volante Youstin Salas.