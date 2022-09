Pérez Zeledón de Luis Marín hunde a la ADG y se ilusiona con dar pelea

Brandon Aguilera intentó marcar diferencia en la zona media de la ADG, pero no pudo. Fotografía: ADG

Pérez Zeledón triunfó 2 a 0 sobre la ADG en Nicoya. La victoria generaleña hizo que los dirigidos por Luis Marín escalaran al cuarto puesto de su grupo, además de que provocó que la Asociación Deportiva Guanacasteca siguiera hundida en el último puesto de la clasificación.

Los Guerreros del Sur fueron ampliamente superiores al adversario desde el primer minuto y tuvieron un juego muy controlado.

Pese a las malas condiciones del terreno de juego, el plantel de Luis Marín consiguió tener la posesión del balón, también tener profundidad por las bandas y lograr un buen desempeño defensivo para evitar intervenciones del guardavallas Josseff Delgado.

Guanacasteca, pese a contar con Brandon Aguilera como su principal eje de juego, no pudo sentirse cómodo en el césped.

Las dianas generaleñas fueron obra de Christian Flores y Jeaustine Monge.

Con este triunfo PZ llegó a tres victorias consecutivas, mientras que los pamperos solo suman un triunfo de los últimos ocho duelos disputados.

“Teníamos tiempo de no ganar tres partidos seguidos, la verdad es que somos verdaderos guerreros. Yo estoy muy agradecido con mi familia, con los directivos, quiero pelear cosas grandes con este equipo, vamos luchando con todo”, aseguró el portero de los sureños, Josseff Delgado.

“Nosotros vamos a jugar hasta la última fecha por el boleto. Ahora vamos para Alajuelense y vamos a competir y seguir soñando con dar el campanazo de clasificar”, agregó.

Del lado de Guanacasteca hay preocupación.

“Al final el partido bueno no cuenta porque no ganamos. Nosotros atacamos, pero no nos salen las cosas. La afición ha sido muy fiel, muy agradecidos por esa parte, pero nos duele que griten fuera Vita porque él nos da todas las armas para salir adelante. Sabemos que nos quedan partidos pendientes, vamos como si fueran finales porque no queremos estar en el sótano. Vamos a luchar”, finalizó Joseph Delgado.