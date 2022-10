Pedro Troglio, el técnico del Olimpia, tiene estudiado a Alajuelense de pies a cabeza

Pedro Troglio es uno de los artífices del éxito del Olimpia, pero le falta un título internacional, que buscará esta vez contra Alajuelense, en la final de la Liga Concacaf.

Es un técnico que tiempo atrás se especuló que lo querían los equipos grandes en Costa Rica, pero él explicó qué tan cierto fue eso y lo hizo en la víspera del inicio de esta final pactada a dos juegos entre Olimpia y Alajuelense.

La lucha por el título de la Liga Concacaf comenzará este miércoles, a las 7 p. m., en Honduras. El juego definitivo está pactado para el 2 de noviembre, a esa misma hora, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cuáles son sus expectativas para el primer juego de la gran final?

La expectativa es la emoción que tenemos todos los que pertenecemos a este club, desde dirigentes, hinchada, jugadores, cuerpo técnico, utilería, prensa, todos los que trabajan en el día a día tenemos esta ansiedad.

Esta emoción enorme de haber llegado a la final y de poder ganarla, que es lo que anhela todo el mundo olimpista. La intención es dejarlo todo en la cancha para que en esta final de 180 minutos lo podamos lograr.

¿Cómo controlar que la atención genere el máximo en los jugadores y no que los llene de inseguridad?

Yo pienso que todos los que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados a este tipo de presiones, a este tipo de situaciones y si no estás preparado no podés entrar a una cancha de fútbol a representar a tu equipo.

Nosotros sabemos que tiene que haber una ansiedad lógica, sabemos que tiene que haber responsabilidad lógica, pero no hay nada distinto para hacer, para abstraerte de algo tan importante que vas a jugar.

Siempre digo que nosotros tenemos una presión enorme, una responsabilidad muy grande en las espaldas que es entrar a representar a todo ese furor de la gente ahí adentro. Es claro que cuando se nos critica porque se pegó una patada, o porque discutió... la responsabilidad es tan grande que las revoluciones a veces están al mil y no se pueden controlar.

Pero estamos preparados todos para esta presión. Vivimos de esto, en el caso mío desde hace muchos años, en el caso de los jugadores, la mayoría están acostumbrados a jugar finales y esta es una más.

Así que yo pienso que hay que estar con un poco de presión para que la responsabilidad sea aún mayor.

¿Qué Alajuelense espera?

Nosotros creemos que hay dos maneras en las que puede jugar Alajuelense. La Liga podría jugar con (Bryan) Ruiz, (Alex) López y (Celso) Borges y ya claramente estarían jugando con un medio campo totalmente ofensivo.

O generalmente cuando no juega Ruiz, que juega (José Miguel) Cubero, que es una posibilidad más defensiva, teniendo en cuenta que él es un central tirado a esa posición. Es notorio que cambiaría.

Bryan Ruiz no había ido en estas series a los partidos fuera de Costa Rica y en esta ocasión sí lo hizo, sabiendo que serán sus últimos dos juegos como jugador profesional con el equipo. ¿Qué piensa de eso?

Me imagino y tengo entendido que serán los últimos partidos de Bryan Ruiz y es claro que quiere estar en la final más allá de sus problemas de espalda que leí que tiene para los viajes.

Imagino que su ilusión es estar en los dos partidos. Ahora veremos si va de entrada, si no va de entrada, si juega en el primer tiempo, si juega en el segundo. Pero tenemos en cuenta que es uno de los jugadores más dotados del equipo.

Es un jugador distinto por su historia y es claro que es un compromiso para nosotros tener cuidado, sin abstraernos de lo que te brindan Borges, López, (Johan) Venegas arriba, el mismo (Freddy) Góndola y (Aarón) Suárez.

Es un equipo muy poderoso de mitad de cancha hacia adelante en lo ofensivo y como todo equipo que se vuelca a la ofensiva es claro que es peligroso, hay que tenerlo en cuenta y hay que estar muy atentos.

Gonzalo Higuaín habló de la importancia de la salud mental y él dice que una vez retirado quiere ser entrenador en salud mental. ¿Cuánto pesa eso previo a una final?

Va un poquito a colación de lo que hablaba en la primera pregunta. Cuando a veces pasan cosas trágicas en el fútbol de algunas determinaciones que toman intérpretes de este deporte, empezamos a hablar un mes entero de que nadie lo apoyó ni lo acompañó.

Vuelve a rodar la pelota y aparecen los insultos en redes sociales, en la cancha, las críticas desmedidas y es claro que para eso hay que prepararse. Hay que visitar a gente especializada. Digamos que yo vengo de un fútbol más antiguo en el sentido de que esto no era furor.

Hoy es importante el tema del coaching, el tema de asistir a un psicólogo, no digo dentro del club, pero sí afuera, para que te apoye y te acompañe, porque los jugadores de fútbol son seres humanos y todos tenemos problemas, aparte de la responsabilidad de representar a tu equipo en una final.

Para mí es vital la salud mental para estar bien, teniendo en cuenta que la salud mental tiene que ir acompañada de todos los aspectos. También reconozco que es difícil pedirle a todo el mundo que vaya a la cancha solo a aplaudir.

Lamentablemente sé que no toda la gente lo hace, en las redes sociales te maltratan y te critican y eso es claro que al jugador lo afecta. Pero me parece que uno de los caminos más importantes es incluir la salud mental, el cuidado de la salud mental en el fútbol.

¿Cómo entender la salud mental de unos 20.000 aficionados del Olimpia que quieren la copa?

Cuando dirijo me aíslo del mundo y no me afecta en lo absoluto, una crítica o un insulto, pero sé que la mayoría en este deporte se ven afectados. Si no hay en el club hay que visitar a un psicólogo afuera, con el que puedas hablar, que te pueda dar una mano, que te pueda bajar a tierra, dar consejos. Es clave eso.

¿Le preocupa el tema del gol, que no han podido anotar?

A mí no me preocupa, se preocupan demasiado los demás. En el fútbol nunca es imposible tener rachas goleadoras. En el tetra fuimos el equipo que más goleadas hizo en la historia del fútbol hondureño y llegan los mismos delanteros.

Pasan en el fútbol momentos donde las pelotas no entran y pasan momentos que la pelota entra desmedidamente. Gracias a Dios con 1 a 0 suma tres puntos y 10 a 0 también suma tres puntos. A mí no me preocupa. Me preocuparía si yo fuera nuevo en un club y agarro un equipo que no hace goles.

Siempre hemos hecho. Es normal tener alguna rachita negativa en el fútbol. Si no, sería todo muy perfecto y así en la vida no existe nada. No me preocupa porque son los mismos jugadores que han hecho millones de goles.

Ya va a volver, en vez de pegarla en el palo o salir afuera, van a empezar a entrar y ojalá que sea en esta final.

Alajuelense llega muy criticado a jugar esta final por haber quedado eliminado en el torneo nacional. ¿Se vuelve un equipo más peligroso por querer buscar una revancha deportiva?

En cuanto a cómo viene un equipo a mí no me interesa porque el equipo viene de perder contra Saprissa, empatando 0 a 0 de local y perdiendo bien en casa de Saprissa 2 a 0. Es normal.

Nosotros venimos criticados porque hace tres partidos no hacemos goles. Todos los equipos venimos en altos y bajos y no depende de lo que viene pasando, sino de lo que pasa en el próximo partido, porque no hay futurología.

Hay un pasado y un presente. El futuro nadie lo sabe. El miércoles te levantás inspirado y la crítica se transforma en elogios y viceversa. Eso no me preocupa en el caso mío y tampoco me confía en el caso de Alajuela que viene de perder una semifinal porque sé el valor del equipo.

Sé del valor de los jugadores que tiene, sé quién es el técnico, excelente entrenador y excelente persona. Así que lo tenemos mucho de cuidado.

¿Qué tan cerca estuvo usted de dirigir en Costa Rica, porque se habló mucho en un momento de que venía para Saprissa o Alajuelense? ¿Eso fue cierto?

Sinceramente nunca he tenido nada formal y cuando hablo de formal es del llamado del presidente de un club. Generalmente me han llamado allegados, empresarios, para nadie en concreto.

Cuando hablo de concreto son los que deciden. Yo nunca le cierro puertas a nadie y menos a una liga, pero estoy cómodo donde estoy. Estoy en un lugar que considero que es como mi casa, me tratan de primera.

Es muy difícil salir de un club como Olimpia, pero igual si algún día me llamaran es claro que para uno es motivo de orgullo. Que te busquen de otros países es motivo de orgullo cuando a veces tu trabajo trasciende cualquier frontera.

¿Es más peligroso Alajuelense porque Fabián Coito ha dirigido a varios jugadores el Olimpia?

Fabián conoce a muchísimos de estos jugadores míos, los ha tenido y es claro que eso es una ventaja, pero en el fútbol de hoy tenemos la posibilidad de verlo todo. Vi las dos semifinales del fútbol costarricense, la final de Herediano - Saprissa.

La tecnología hace milagros. Pude ver todo, no solo los partidos de Concacaf, sino que por algunos sistemas he visto otros juegos de Costa Rica y eso me da la posibilidad de conocer quiénes son los jugadores. Quiénes son los que van al banco, quién entra, si juega uno u otro.

Para mí va a ser un partido no como el clásico, que fue muy cerrado. Va a ser un partido más abierto, con la capacidad técnica de Alajuelense a la hora de la tenencia de la pelota, la profundidad de sus jugadores técnicos cuando llegan al arco contrario.

Me imagino un partido más abierto, pero en el fútbol hay que ver cuando empieza a jugarse y eso será hasta este miércoles.

En llaves anteriores, Alajuelense demostró tener más oficio a nivel internacional. ¿Le parece que el juego será muy cerrado?

Yo no sé si cerrado, porque los equipos tenemos jugadores de buena técnica y a veces los mismos jugadores cambian cualquier estrategia, a partir de su capacidad técnica.

¿Este miércoles se define la final?

No, esto es de 180 minutos. Yo creo que Alajuelense tiene la posibilidad de ganar aquí (Honduras) y Olimpia tiene la posibilidad de ganar en Costa Rica. Me parece que somos dos equipos muy parejos. Ni un resultado a favor o en contra justifica o ajusticia una final. Me parece que se va a definir en Costa Rica, es claro que nosotros tenemos la obligación de local de sacar, de irnos ganadores a Costa Rica sería importante.

Más allá de que empatando o perdiendo tampoco está cerrado, pero sí tendríamos que aprovechar la localía, que va a estar lleno, con nuestra gente. No digo sacar una diferencia enorme, porque no existen diferencias enormes entre equipos parejos, salvo un accidente, pero tenemos que intentar ganarlo.

¿Tiene el once titular?

Tengo el once titular, pero no lo voy a dar. Me estoy acostumbrando a no darlo, porque después en redes sociales matan a los jugadores y no lo voy a dar.

Lo tengo al equipo, es claro. No lo doy para evitar los comentarios, que por qué juega este y no este. Los jugadores después leen y no les hace bien, mejor no decir nada.