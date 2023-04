Paulo César Wanchope reveló cómo hizo para no escuchar ningún insulto de los heredianos

Paulo César Wanchope ofreció la rueda de prensa de rigor previo al juego del lunes 24 de abril entre Cartaginés y Alajuelense. Curiosamente, solo recibió un par de consultas puntuales sobre ese duelo.

En esta charla con los medios, el técnico brumoso sonrió cuando le preguntaron cómo hizo para soportar tantos insultos en el juego del jueves, en el que Cartaginés venció a Herediano por 1 a 3 en el Colleya Fonseca.

- Se juega contra todo y se vio ante Herediano, porque los insultos para usted son muchos. ¿Cómo lidiar con esto tan cansado porque nadie hacía nada?

- Cuando yo dije hace tres semanas que estaba preparado para lo que sea, es para lo que sea. Ya yo sabía el ambiente que iba a tener en Heredia (Guadalupe). Yo siempre he sido muy respetuoso con la afición de Heredia, con la institución, con su historia y eso no quiere decir que esté de acuerdo con cómo manejan las cosas.

“Entonces, yo sabía de antemano que iba a estar complicado, que iba a estar difícil, De hecho estuve todo el partido escuchando música, ni escuché casi. Ya después todos los compañeros me dijeron lo que decían, pero fue una manera de mitigar, porque sé cómo trabajan ahí, algún sector o alguna gente.

“Esa fue la forma de pasar tranquilo entre comillas en el partido”.

- ¿Qué tanta confianza da que los jugadores estén respondiendo a la idea que usted ha implementado?

- Yo creo que es muy importante ser muy claros con lo que se quiere y que cada jugador esté tranquilo con el rol que se le encomienda. Esa es la clave, ser muy sencillo en el mensaje y desde que iniciamos el torneo hemos tratado de involucrarlos a todos, de hacer una rotación buena, importante, inteligente, para que en esta etapa final todos estén claros de lo que tienen que hacer y con motivación al tope.

“Al día de hoy todos están listos para el lunes, cualquier jugador que uno le de esa posibilidad de iniciar en el once, estamos seguros de que va a hacer un buen trabajo. Eso es propio del compromiso de cada quien, de entrenarse bien, de cuidarse bien y poner a disposición lo que ellos saben para la institución”.

- Cartaginés ha comenzado en cuatro ocasiones con el marcador en contra y le han dado vuelta. ¿Qué tiene diferente el camerino para resolver eso?

- Todo es un proceso y es un proceso de entendimiento, de que ellos entiendan lo que uno quiere. Yo también para conocer al grupo, entenderlos y a partir de ahí llegar a un común denominador. Todos queremos ganar, el bien para la institución y esa es la clave.

“Siempre es más fácil cuando se dan los resultados. Entonces esa exigencia y la experiencia que tuve como jugador, uno trata de transmitírsela a los muchachos, que es el día a día, que es tener calidad de vida, descansar bien, qué estamos comiendo, con quién estamos compartiendo fuera del trabajo.

“Todo eso cuenta, tener una calidad de vida nos va a acercar a tener un mejor rendimiento y yo creo que ellos lo han entendido. Es importante la claridad que tenga uno en el mensaje, no tanto para el rol de lo que tienen que hacer en la cancha, sino en lo que tiene que ser un jugador de rendimiento y en eso estamos.

Poco a poco los muchachos van entendiendo, les ha gustado y han respondido muy bien. Han interpretado muy bien lo que se quiere y estamos en una situación buena, linda, importante en estos momentos”.

- Varios jugadores se desenvuelven en puestos que no son los de ellos. ¿Cuánto ayuda la polifuncionalidad del Cartaginés?

- Eso es mérito del jugador que tiene la disposición de hacerlo y de trabajar para el equipo. Uno podrá dar algunos lineamientos, lo podemos trabajar, podemos dar buena información, pero si a lo último el jugador no lo quiere y no lo siente no lo hará bien. Es la química y la cohesión grupal que hay en estos momentos para sacar la tarea.

- Hace algunas semanas se hablaba de la deua que tenía el Cartaginés como visitante y en esta segunda vuelta el trabajo fue perfecto. Ahora es un juego de local, pero en La Sabana. ¿Cómo trabajar eso?

- La fortaleza nuestra es nuestra gente y ese apoyo y cariño que hemos tenido de los que nos han acompañado fuera de nuestro estadio ha sido vital, ha sido importante. Yo invito a la afición brumosa a llegar, a llenar ese estadio porque esa es nuestra fortaleza.

“Donde juguemos, sea donde sea, si sentimos ese apoyo y ese cariño, esos cánticos es la mejor fortaleza que puede tener cualquier equipo del mundo”.

- ¿Cómo hará una fórmula perfecta entre Ronaldo Araya y Marcel Hernández el lunes?

- Es un bonito dilema tener ya a todos bien, ya Michael Barrantes está evolucionando bien y en buena hora que se juega el lunes. Hay más espacio para recuperar. En estos días a pensar muy bien la estrategia, el equipo que vamos a poner para enfrentar este partido.

- ¿Siente que es favorito para este juego contra Alajuelense?

- Es un partido duro, parejo, estamos ahí, peleando estar en lo más alto de la tabla y todos sabemos la calidad que tiene Liga Deportiva Alajuelense y que van a luchar hasta el final por quedar en lo más alto.

“Veremos cuál va a ser la disposición o el equipo que vayamos a poner ese lunes”.

- ¿Hizo alguna recomendación para la cancha alterna?

Lo hablamos, nos gusta más la cancha natural y en término general mi postura fue que tomaran la decisión, que el grupo está para donde sea, somos profesionales. Estamos atentos a todos los detalles, nos estamos preparando de la mejor forma y este equipo está preparado para jugar en cualquier cancha.