Tranquilidad y confiado en lo que he hecho como profesional, como entrenador. Tengo que confiar en lo que he hecho, no he matado a nadie, pero sabemos de la responsabilidad. No me puedo volver loco, tal vez mucha gente quiere que pierda cordura, pero en este caso conmigo no. Mi personalidad como jugador fue así cuando había mucha presión, tranquilidad, aislarme, estar tranquilo, y lo aplico como entrenador. Asumir todo lo que se dice en la calle, bueno o malo, esto es fútbol, todo mundo sabe de fútbol. Cuando gano hago lo mismo y cuando pierdo también. La vida es sencilla, trato de estar en paz conmigo mismo y pedirle sabiduría a Dios. Si me pongo a preguntarle a todo mundo imagínese todo lo que me dirían, qué colocho tendría en mi cabeza. Pero estoy enfocado en el partido del domingo y presión va a haber.