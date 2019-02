Si en Grecia se llevaba los aplausos por acercarse a la zona de clasificación, en Saprissa nadie le aceptaría igual rendimiento a cambio de ganar y gustar algún día —le planteamos en la entrevista, que más allá de preguntas y respuestas se convirtió en una conversación—. Sin miedo a ser juzgado por sus propias palabras, Centeno deja claro que el resultado no basta; no a él. No quiere ser líder como lo era en ese momento Herediano, con triunfos por la mínima. Él quiere lo que llama “jugar bien”, un concepto por el que discutió, refutó, cuestionó y argumentó en un diálogo que hoy cobra más vigencia que ayer.