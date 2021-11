Para Mauricio Wright la obligación de Saprissa por ser campeón se mantiene igual

Mauricio Wright y Saprissa han tenido más decepciones que alegrías durante el último semestre del 2021. (Archivo)

Saprissa aún ni siquiera puede sentirse seguro en la siguiente fase del Torneo de Apertura 2021, pero desde afuera se le agrega más presión por conseguir la corona de campeón, sobre todo ante la eliminación de la Liga Concacaf en manos del Comunicaciones de Guatemala.

Alzar el título 37 no podrá borrar la decepción del certamen internacional, pero al menos sí maquillar la temporada. Cualquier otro resultado acrecentaría el mal momento de los morados, el enojo y críticas de la afición. Sin embargo, en el plantel no sienten que el cetro sea la “salvación”.

El técnico Mauricio Wright ve la exigencia igual ahora que antes del juego contra los cremas. Es decir, desde su punto de vista para Saprissa existe la obligación de ganar y eso se mantiene intacto.

“En Saprissa siempre se va a jugar a ser campeón, independientemente que se logre o no, pensar que para salvar un semestre estamos con esa condición no, la condición la tenemos siempre, esta no será la excepción”, dijo el técnico al llegar al país desde Guatemala.

Con una expresión corporal de un desanimo evidente, el estratega habló con Radio Columbia y Repretel sobre el fracaso en tierras chapinas, donde Saprissa perdió el miércoles 2-1.

[ Pecados de Saprissa van desde los ajustes de Mauricio Wright hasta figuras apagadas y falta de variantes ]

Wright defendió su planteamiento, recordó que todos los jugadores deben asumir su papel en el equipo y también reiteró sentirse tranquilo en su puesto, sin la preocupación de que su contrato termina al final del torneo. Ya son varias ocasiones en las que recibe la misma consulta: ¿su puesto está en riesgo por el momento vivido en el equipo? Normalmente su respuesta mantiene una misma tónica.

“El presente lo tengo claro, estoy agradecido con Dios y los jugadores, me han hecho campeón en dos oportunidades, no podemos olvidar el esfuerzo que han hecho estos jugadores”.

“Desafortunadamente con esta eliminación se nos va una ilusión de algo que nos habíamos planteado buscar este torneo. Luchamos por eso, estoy tranquilo y contento, me contrataron por cuatro partidos y vea los que llevo, entonces para qué voy a hacerme bolas, me tengo que adecuar y vivir el día a día, tenemos tres partidos por delante para buscar la clasificación, no tengo ningún problema”, dijo sobre el futuro inmediato del club, que volverá a acción hasta el 20 de noviembre por el parón de la Selección Nacional.

Otro de los cuestionamientos hacia el técnico tibaseño fue la elección de jugadores, pues dejó a varios titulares en el banquillo, determinación que responde al cansancio, comentó. Para él esto no debería ser problema, porque todos los futbolistas están listos para responder a las exigencias del equipo.

“Lo hemos visto fuerte (al grupo), en momentos importantes ha estado bien, es el mismo plantel que salió campeón, con pocas contrataciones y salidas. Estamos con un equipo que debe ser competitivo”.

“No por un resultado podemos echarnos a morir, es un aprendizaje duro, están pasando cosas en el área (de Concacaf), Comunicaciones siempre ha sido un equipo con grandes planillas y no es la excepción ahora, aprovecharon sus dos ocasiones. Terminamos perdiendo el juego porque dimos ventajas, como no marcar en un tiro de esquina”, añadió.

[ Saprissa se derrumba en momento más exigente de la temporada ]