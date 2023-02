Pandemia aún causa dolor de cabeza a Saprissa ante reclamo de socio

La pandemia continúa generándole dolores de cabeza al Saprissa. Aunque ya el cuadro morado, como el resto de equipos, puede tener ingresos por taquillas, los saprissistas continúan teniendo problemas por situaciones generadas por el cierre de estadios.

Juan Carlos Rodríguez fue socio morado desde el 2002, cuando adquirió el famoso ‘Plan 1000′, sin embargo desde el año pasado se encuentra en disputa con los tibaseños porque él considera que el contrato no fue cumplido, mientras que en Saprissa le hicieron saber que si quiere gozar del beneficio de ver los juegos en las sillas que tenía, deberá renovar un contrato que ya se venció.

El ‘Plan 1000′ fue un paquete que el Saprissa creó en 2002 para atraer liquidez en tiempos en los que el equipo pasaba problemas económicos. El plan consistía en crear una relación de sociedad en las localidades de platea y palco por los próximos 20 años. De esta forma si usted adquiría el paquete podría asistir a los juegos de la ‘S’ hasta 2022.

Sin embargo, cuando ya se acercaba la fecha de finalización del vínculo se vino la pandemia, situación que obligó que los estadios no pudieran tener aficionados prácticamente por dos años.

Según el aficionado morado, ante esto él consultó a Saprissa en aquel momento qué sucedería con el contrato que tenía, por lo que desde el club tuvo una respuesta que este tiempo sería recuperado cuando se diera nuevamente la apertura; empero Rodríguez dijo que desde su perspectiva esto no se dio.

El seguidor morado hasta contactó directamente al presidente morado, Juan Carlos Rojas, quien según las capturas de la conversación que el aficionado facilitó, brindó la siguiente explicación:

“El tema es sencillo: los contratos tienen una fecha de caducidad y esa fecha llegó (o está por llegar en algunos casos). Ante eso vencen y cada quien tendrá la opción de renovar o no. Ojalá renueve, por supuesto”.

El socio morado respondió: “Sí correcto, durante dos años ustedes no brindaron el servicio, ¿entonces? Qué vergüenza, qué valores... No le enseñe eso a sus hijos, me daría pena estar en su rol...”.

Rojas replicó: “Lamento que lo interprete así. El tema es bastante sencillo con esos contratos, en donde por 20 años han disfrutado de términos muy favorables. Increíble que a estas alturas quieran extender eso, qué vergüenza...”.

La discusión siguió, pero no llegaron a un punto de acuerdo. Ante esto, el aficionado decidió poner una denuncia en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la cual se encuentra en curso.

¿Cómo han hecho los equipos para llevar a tanta afición a los estadios?

La Nación intentó conocer la versión del Saprissa sobre el caso y además saber por qué, como asegura el aficionado, una personera de la institución le respondió a Juan Carlos Rodríguez, el 19 de abril del 2021, por medio de correo electrónico que cuando regresarán las condiciones normales él podría disfrutar del tiempo que no pudo ir al estadio por la pandemia.

No obstante, los saprissistas recibieron hace cinco días un correo electrónico con las preguntas y no lo respondieron.

Muchas empresas que no pudieron brindar su servicio por las diferentes restricciones que se dieron durante la pandemia lo que hicieron fue que congelaron los contratos hasta que todo volvió a la normalidad, otras prefirieron hacer devoluciones de dinero.

Cynthia Zapata, de la dirección de Apoyo al Consumidor, explicó que ellos no se pueden referir a un caso abierto, pero adelantó que el proceso debe pasar por una audiencia conciliatoria y sino irse a un proceso legal para determinar lo que ocurrirá con el caso.

“Tendría que ver la documentación. Hay que ver las incidencias del contrato para ver que tipo de relación es”, finalizó.