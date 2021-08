Pablo Gabas se siente privilegiado al ser el capitán de la Selección Nacional de Fútbol 7

Pablo Gabas quiere que el título de este torneo internacional de IFA 7 se quede en casa. (Fanny Tayver Marín)

Pablo Gabas se retiró hace tres años, pero sigue siendo tan competitivo como siempre.

Así lo demuestra cada vez que salta a la cancha con AlajuLions, en la Liga Profesional Costarricense de Fútbol 7, pero desde este jueves y hasta el domingo tiene un desafío más, que lo llena de ilusión.

Él es el hombre elegido por el técnico Hugo Robles para portar la cinta de capitán de la Selección Nacional en el Desafío Internacional, que se disputará en el Centro de Eventos Pedregal, a puerta cerrada, por la pandemia.

Se trata de un evento de la International Football Association (IFA 7), que es el ente avalado por la FIFA para regular esta disciplina y que en esta ocasión convoca a las selecciones nacionales de Costa Rica, Guatemala y Colombia, junto a Nicaragua que estará representada por un equipo costarricense.

El formato será de todos contra todos. Los primeros dos lugares disputarán la final y los otros dos se enfrentarán por el tercer lugar.

Gabas habló por él y en nombre de todos los exjugadores que volvieron a las canchas en esta nueva modalidad del fútbol, así como de otros talentos que los acompañan en esta aventura que comenzó en Costa Rica en julio.

“Como capitán de la Selección de Costa Rica es un honor, un privilegio formar parte del equipo y obviamente con las ganas en lo más profundo de que ese título pueda quedar en suelo nacional”, expresó el argentino que hace varios años optó por la nacionalización.

Por experiencia personal y cree que así le así le ocurre a sus demás compañeros, a pesar del retiro, el fútbol sigue viviendo en ellos y esta oportunidad de seguir compitiendo la toman con responsabilidad.

“Veo a los jugadores que son parte del IFA 7 de la Selección de Costa Rica con muchas ganas, lo entrenan, lo viven, como que se abrió un espacio más para seguir demostrando y me parece que de esa manera lo viven las otras selecciones que estarán acá”.

El fútbol 7 lo reactivó por completo y descubrió que esas ganas de ganar nunca se van.

“Para mí es un cable a tierra, es el momento de la semana donde me divierto, vuelvo a encontrarme con amigos, con emociones y que también lo he empezado a tomar de una manera profesional, porque te obliga a cuidarte, te obliga a retomar la disciplina que en algún momento tuviste como jugador”.

Lo resume como caer en cuenta de que a pesar de que pasen los años, “lo que necesitás hoy más que nunca es cuidarte para poder rendir”.

Hubo un momento de su carrera en la que Gabas se nacionalizó y jugó con la Selección Mayor.

“Ser el capitán de Costa Rica es representar un grupo, representar a un país en esta modalidad. Cuando tuve la oportunidad de jugar con la Selección fue en dos partidos, contra Gales y Jamaica. Después me quedó esa espina, porque tomé otro rumbo y me alejó en ese momento”, recordó.

Y agregó: “Los años pasaron, pero la inquietud y las ganas por el fútbol se mantienen. La gente que me conoce sabe lo competitivo que soy y que estando en un equipo siempre buscás ganar. Vamos a enfrentar grandes rivales, que respetamos, pero con el equipo en casa, intentaremos ganar el título”.

Gabas mencionó que Hugo Robles conformó una muy buena Selección Nacional, con una alta capacidad de jugadores y que ahora es el momento de demostrar lo que se entrenó.

En lo particular le hubiese gustado un poquito más de prácticas, pero es que ya las cosas no son como antes, por el tema de los horarios, en vista de que muchos de los jugadores trabajan.

“Pero se pudo entrenar algunas horas y la idea es que la capacidad que tenga cada uno a la hora de interpretar el juego lo pueda hacer de buena manera y ayudar a la Selección para conseguir el título”.

Indicó que la gran ventaja en el fútbol 7 es que rápidamente se descubre cuál es la propuesta de los equipos.

“Conforme van transcurriendo los minutos y los segundos, es un fútbol tan rápido que con un movimiento reacomodás y como los cambios son constantes, si alguien está siendo superado, sale uno y entra otro. No es como el fútbol 11 que lo meditás un poco más, lo pensás, lo calculás. Son 30 segundos, vas para afuera y volvés”, detalló.

Al final, todos juegan, a diferencia de lo que pasa en el fútbol 11, cuando habrá ocasiones en las que los futbolistas se quedan esperando la oportunidad de entrar, que nunca les llega.

“Los 20 que van, de acuerdo a lo que disponga el profe, tendrán minutos de participación para mostrar sus condiciones”.

Los convocados

Para el seleccionador Hugo Robles no fue tan sencillo hacer su escogencia.

En esta ocasión, los elegidos son: Óscar Méndez, Yader Balladares, Rafael Carrasco (visoría), Christian Montero, Max Sánchez, Miguel Marín, Alejandro Alpízar, Josué Villalobos, Michael Mora, Diego Díaz, Enmanuel Torres, Pablo Gabas, Esteban Herrera, Gerson Contreras, Andrey Bolaños (visoría), Carlos Hernández, Kevin Arrieta, Kevin Gutiérrez, Erick Marín y Josué Obando.

Contó que el torneo local es muy competitivo y que los jugadores ya comprenden que el fútbol 7 es muy diferente al fútbol 11 y al fútbol 5, porque representa un mayor desgaste físico, de ahí que los cambios son permanentes en el partido.

Varios equipos se reforzaron con jugadores jóvenes antes del cierre de las inscripciones, porque cuadros como Consultants y Barrio México tienen plantillas compuestas en su mayoría por exponentes Sub-20.

Eso ha obligado a que los más experimentados incluso hagan extras para dar la talla.

“Los que estaban sin ritmo no han podido seguir jugando, no les alcanza. No es una liga para divertirse, porque realmente el nivel es muy competitivo. El que no está preparado y no se mantiene a tono físico no puede participar en esta liga, porque no le va a alcanzar”, afirmó Robles.

Después de ese detalle, el seleccionador mencionó que en su convocatoria para esta competencia internacional incluyó a 20 jugadores que individualmente son muy técnicos y que tácticamente van a cumplir.

“La mayoría han participado a nivel de élite y por eso están ahí. Le dimos énfasis a la táctica fija que marca diferencia, a favor o en contra”.

Fueron tres sesiones de entrenamiento completo para trabajar lo que quieren dentro del terreno de juego.

“Utilizamos un sistema con variables ofensivas y defensivas porque de los rivales no tenemos mucho conocimiento”, citó Robles.

El presidente de IFA 7, Daniel Balcorta mencionó que este evento internacional sirve como promoción y preparación de las selecciones.

“Es importante recordar que el próximo año es año mundialista. En junio se jugará la Copa Mundial en Ecuador, es la preparación en el rumbo hacia donde vamos”, destacó Balcorta.

Los partidos podrán seguirse por las redes sociales de IFA 7. Este jueves, Nicaragua y Guatemala se enfrentarán a las 4:45 p. m.; mientras que a las 8:40 p. m. será el pulso entre Costa Rica y Colombia.