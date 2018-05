No me llama mucho la atención porque uno como jugador puede dar el mejor potencial en el campo de juego, es decir, podés decidir por vos. Como entrenador tenés que explicarle a 25 cabrones qué decir y que te vaya bien y si no te va bien en tres partidos empiezan a gritar 'Fuera Gabas' (ríe)... Entonces es un tema difícil, muy complicado y creo que mi preparación se enfocó hacia otro lado. No digo que no, pero hoy por hoy no está en la cabeza".