Orlando Sinclair: ‘Mis amigos me dicen que estos son mis partidos’

El ‘verdugo de Herediano’, o la ‘pesadilla de Herediano’, como usted quiera puede llamar a Orlando Sinclair, delantero de Saprissa quien se siente como pez en el agua cuando juega los partidos finales.

En las últimas tres temporadas, de ocho goles que el cuadro morado le ha hecho al conjunto florense, cinco han sido del atacante. O si desmenuzamos aún más los números, de los últimos cinco encuentros entre morados y rojiamarillos, Sinclair anotó en todos.

Orlando siente que se le da bien los partidos de cierre de campeonato y así se lo dejan ver sus allegados.

“Mis amigos me dicen que estos son mis partidos, quienes me conocen desde pequeño, saben que a mí siempre me ha gustado sentir esa presión y salir adelante”, dijo Sinclair.

Orlando Sinclair, delantero de Saprissa, le anotó a Herediano en los últimos cinco encuentros entre ambos equipos.

Orlando, quien se considera un goleador, apuntó que se le han dado bien los duelos contra Herediano y espera seguir en la misma senda, anotarle a los florenses cada vez que los enfrenta.

El atacante lleva cuatro tantos en el torneo y antes de medirse a los rojiamarillos en las instancias finales, solo contabilizaba dos anotaciones en todo el campeonato, incluso en certámenes anteriores no era tan constante en la red.

“Tal vez el volumen de juego del equipo en los torneos anteriores no era el que es hoy. Ahora tenemos muchas opciones para anotar en cada partido y se ha visto que todos los delanteros hemos concretado. En torneos anteriores tal vez me quedaba una, o mucho dos opciones por encuentro y no siempre se va a estar fino al definir”, explicó Sinclair.

Orlando es titular, al menos así fue en los últimos dos compromisos contra Herediano, pero a lo largo del torneo, debió armarse de paciencia para que Jeaustin Campos le diera una oportunidad.

“No soy de hacer caras si no juego, mi personalidad no es así, soy de trabajar, sabía que me iba a llegar y debía estar preparado. Daniel Torres (asistente en Saprissa) siempre nos dice que nos va a llegar la oportunidad, porque cuando él fue jugador también le pasó similar”, expresó el atacante, quien reconoció que en Saprissa no es sencillo ser parte de la formación estelar.

“Los compañeros que jugaban en ese momento lo hacían de buena forma y en ese instante asumí el rol que me tocaba y le transmitía buena vibra a quienes estaban como titulares. Trabajé duro en los entrenamientos, para darle alguna dificultad al técnico al momento de decidir la alineación, ahora tomo este momento con mucha alegría”.

Pese a que hasta ahora, en el cierre del campeonato es titular, Orlando resaltó que nunca se ha visto como relevo.

“Siempre considero que puedo ser titular, no solo ahora que he anotado. Siempre me preparo de la mejor manera esté jugando o no, pero es decisión del profe (Jeaustin Campos) a quien elige en la formación”.

El delantero añadió que en los entrenamientos trata de llenarle el ojo al técnico. Se prepara a conciencia y se mete de lleno en los movimientos que el entrenador busca en el equipo, para que sepa que puede contar con él.

Orlando espera el sábado volver a anotar a Esteban Alvarado, pero reconoció que no es sencillo superarlo.

“En el juego anterior en el Saprissa, Esteban tuvo una noche espectacular. Es un gran portero, un gran profesional y siento admiración por él. Cuando era pequeño observé su actuación en Egipto y desde ahí lo admiro, es un gran arquero”.

Pese a las condiciones de Alvarado, Sinclair añadió que seguirá los consejos de Jeaustin Campos, quien entre otras cosas le ha dicho: “El profe (Jeaustin Campos) nos dice que debemos tirar por dentro, porque al rematar entre los tres palos, cualquier cosa puede pasar”.