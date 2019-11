Desde el domingo, cuando me despertó la noticia de su fallecimiento, no he dejado de preguntarme si no pudo detenerse en su carrera, si por algún momento el cuerpo iba y la mente ya no mandaba, o si por el contrario, vivió hasta el último metro con esa terquedad consciente que a veces duele y suele adueñarse de quienes nos hemos aventurado a correr.