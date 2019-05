Los villanos del balompié son diferentes, pertenecen a otra categoría; no son delincuentes o malhechores, pero tienen en común con los de Batman que son amados u odiados, no admiten términos medios; poseen una gran capacidad para sorprender y llamar la atención, están siempre en boca de todo el mundo y, muy importante, si no existieran habría que crearlos.