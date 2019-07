Creo que Pérez Zeledón tiene jugadores con características para llevar el balón de forma vertical al arco rival, contra Limón lo hicimos, con posesión, transiciones y todos, pero también el equipo tiene incorporado el juego directo, que es una posibilidad siempre. Sobre los cambios, cuando llevás un resultado en contra, se miden los cambios para no hacerlos demasiado tarde o demasiado temprano, buscamos tiempos prudentes e intentás tomar decisiones serias para que beneficie al equipo. Es respetable si creen que fueron tarde, pero no se nota porque no hicimos ningún gol.