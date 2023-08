Nuevo presidente de San Carlos: ‘Aprendimos que la plata no compra títulos’

Luis Carlos Chacón, el nuevo presidente de San Carlos, es claro en que ahora se centrará en colocar jugadores en el exterior.

El empresario, quien lidera el proyecto norteño, es enfático en afirmar que el San Carlos de los ‘bombazos’, equipo que peleó en el pasado por el fichaje de Marcel Hernández, tiene ahora otras prioridades.

Chacón reveló que su escuadra tiene como gran meta convertirse en cinco años en el principal generador de talento del fútbol nacional. El paso de Rachid Chirino al Maccabi Netanya de Israel fue el primero.

-¿Qué podemos esperar de San Carlos en el ambiente político del fútbol? Copiado!

-Ya ahora que el camino está limpio desde el punto de vista de ordenamiento, realmente la visión del proyecto está muy encaminada a ser un modelo sostenible económicamente, muy apegado a exhibir la cantera para hacer crecer el negocio a nivel local como internacional.

“Hemos tenido aprendizaje en cuatro años y la idea es crecer en tema de cantera. Yo sueño con tener filiales de San Carlos en todo Centroamérica. Tenemos 30 filiales en Costa Rica y en lugares lejanos, por ejemplo, en Guanacaste, en Cartago, en Desamparados ya hay”.

-¿Cómo llevó las escuelas al resto del país? Copiado!

-El modelo que se implementó fue darle a gente que ya tiene escuela de fútbol la sociedad comercial. Su escuela de fútbol sigue siendo la que todo el mundo conoce, pero con indumentaria de San Carlos y capacitación del club para los entrenadores.

-Ya logró su primera negociación al exterior directa: Rachid Chirino a Israel. Copiado!

-Estoy motivado porque logramos colocar un jugador en Israel y ascendimos hace cuatro años. Ese golpe de Rachid es muy importante en el proceso de maduración del proyecto.

“Ya nosotros aprendimos que la plata no compra títulos, hay gente que paga y paga y no logran nada, pero ahora yo estoy más interesado en vender futbolistas”.

“Vea con Chirino demostramos que se podía, en poco tiempo con producto de cantera logramos colocar. Que Juan Luis Pérez, Carlos Martínez y Suhander Zúñiga se colocaran en la Liga es un paso también”.

-¿En este tema dónde espera abrir filial pronto? Copiado!

-En Panamá vamos a abrir una filial próximamente.

-¿Se acabó aquel equipo que compitió con Alajuelense por Marcel Hernández, por ejemplo? Copiado!

-Se acabó la apuesta del San Carlos de los bombazos. No me interesan, pero ojo no es que no queramos clasificar, siempre vamos a ser competitivos.

-Su gestión le dio a San Carlos un título nacional... Copiado!

-Todo llegó muy rápido, ahora vamos a educar a la gente que estamos en un proyecto en construcción, es un modelo perfilado empresarialmente. Queremos que debuten más jugadores de la zona y eso lo vamos a hacer.

-¿Pero apuesta por ser campeón o no? Copiado!

-Nosotros vamos a volver a ser campeones, esto no son paños de aguas tibias, solo que vamos con un modelo indicado para el club que tenemos.

-¿Le interesa la Federación Costarricense de Fútbol? Copiado!

-No, de momento no. Hace dos años, yo hice promoción de que llegara Osael Maroto. Aunque no sería algo para descartar, pero no para ahora, yo prefiero concentrarme en el proyecto de San Carlos que estamos en el desarrollo.

-¿Cuáles son las obras a desarrollar en su periodo? Copiado!

-Vienen mejoras en el mercadeo, el terreno para el CAR está y estamos conversando para obtener ayuda con los dineros de FIFA para complementar el desarrollo. Queremos mayor identidad con el equipo.

-¿Qué va a pasar con la gramilla del Carlos Ugalde? Copiado!

-La gramilla tiene caducidad, tengo la idea de cambiarla a natural, pero lo veremos más adelante.”