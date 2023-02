Nueva versión de Andrés Carevic saca las garras para defenderse

Andrés Carevic no es el mismo que dirigió a Alajuelense entre 2019 y 2021 y quizás ni él lo ha notado. En la actualidad, el argentino dibuja en la cancha una versión mejorada de aquella Liga, pero a la vez se presenta ante los micrófonos de una manera distinta.

Su discurso ya no es totalmente plano, como lo fue en aquel momento, en el que se sabía que era muy difícil que soltara alguna frase con una pizca de picante.

No es que haya cambiado su estilo de forma radical, porque el técnico de la Liga se mantiene en la esencia de lo que es, caballeroso, respetuoso y muy detallista.

A eso se le agrega que ahora saca las garras para defenderse y defender a Alajuelense.

¿Cómo? Ya se habían dado algunas situaciones. Después del primer partido de la Liga como local en este torneo, Andrés Carevic recibió consultas sobre los porteros, porque el campeonato lo inició Leonel Moreira que encajó un gol olímpico y al siguiente duelo atajó Miguel Ajú, quien también salió mal y le marcaron un tanto de tiro libre.

Ese día, Andrés Carevic manifestó que no había que hacer tanto rollo y hasta salió en defensa de Wardy Alfaro.

Al partido siguiente, el timonel repitió una y otra vez que en la cancha del Chorotega es muy difícil poder desarrollar un buen partido, máxime con la hora a la que se programan los partidos ahí.

Ese tipo de declaraciones en la primera etapa de Carevic con la Liga no se escucharon nunca.

Para el partido contra Sporting no hubo nada distinto en su discurso, pero la réplica del técnico vino dos días después, cuando notó que algunos medios de comunicación entrecomillaron una parte de una frase que dio y que de esa forma le cambiaba el sentido a lo que manifestó.

Andrés Carevic: 'No sé a qué le llaman predecible'

¿Qué fue lo dijo el domingo sobre el clásico del viernes y por qué la controversia?

“Sabemos que los clásicos siempre son especiales, pero realmente es el arranque del campeonato. No creo que en esta fecha sea determinante ganar el clásico. Faltan muchas fechas por delante, porque los torneos tienen 22 jornadas. Es el clásico nacional y nosotros buscaremos ganar el partido, a pesar de que es en su casa”, respondió Andrés Carevic el domingo.

La molestia del timonel fue ver que algunos titulares se limitaron a: “No creo que en esta fecha sea determinante ganar el clásico”, porque si bien es cierto lo dijo, también de inmediato añadió que va en busca de la victoria.

De hecho, la frase recortada se viralizó y también incomodó a muchos aficionados.

En la rueda de prensa previa al clásico del viernes, el periodista Leo Sandí, de Multimedios sacó ese tema a colación y fue donde Andrés Carevic aprovechó para tirar un dardo.

La consulta fue: El fin de semana dijo que no pasaba nada si se ganaba, se perdía o se ganaba el clásico y quizás se distorsionó esta frase. ¿Es porque no se juega una semifinal, una final o un pase directo por lo cual usted lo dice?

“Qué bueno que me hacés esta pregunta, porque creo que los que distorsionan la información son ustedes (periodistas). Lamentablemente fue así. Lo que pasa es que la aclaración que hice después no salió en ningún lado”, respondió Andrés Carevic.

“Lo único que me ponen en los titulares es que no es determinante el clásico en estos momentos. No es determinante para lo que es el final del campeonato, porque estamos en la fecha cinco, pero claro que queremos ganar y soy el primero que quiere ganar en la cancha de Saprissa”, agregó.

Pero había más, porque Carevic también se defendió de unas palabras que emitió Horacio Esquivel tras el empate 0 a 0 entre Guanacasteca y Alajuelense, cuando dejó entrever que la Liga había sido predecible.

Decía Horacio Esquivel que Alajuelense en algunos momentos se vuelve predecible. ¿Cómo trabajar para no caer en eso, máxime que viene clásico?

Si vos decís que somos predecibles no habríamos ganado ningún partido porque todo el mundo sabe lo que hacemos. Ganamos tres partidos, empatamos uno, tenemos diez puntos.

Entonces no sé a qué le llaman predecible la verdad.

Si todo el mundo sabe lo que hacemos, ¿por qué ganamos? La verdad que ojalá sigan pensando que somos predecibles y sigamos ganando como lo venimos haciendo.

Se nota más directo en las conferencias, defendiendo más a su equipo, a sus jugadores y más fuerte a la hora de responder, si se compara con el Carevic de la primera etapa. ¿Viene a defender más su trabajo?

No, es una impresión tuya. Yo respondo claro y preciso, no tengo que extenderme tanto en lo que puedo responder corto. Lo único que hice énfasis fue en la mala interpretación que a lo mejor algunos de ustedes (periodistas) le dieron a la conferencia del domingo.

Nada más para aclarar eso, porque a lo mejor no está claro y para que la gente sepa qué es lo que pensamos nosotros. No me da lo mismo perder o ganar el clásico. Claro que quiero ganar siempre. La aclaración no la pusieron en los titulares, entonces lo hago acá.

¿Cómo han seguido Ian Lawrence y Carlos Martínez? ¿Sería prudente que jueguen el viernes o prefiere llevarlos de a poco cuando se reincorporen?

Ellos se han incorporado. De igual manera lo estamos valorando, pero lo más importante es que se puedan incorporar un poco a lo que es alguna parte del entrenamiento y esperaremos de acá al último momento para tomar decisiones de si pueden ser partícipes del juego o no.

Este Saprissa es más directo que aquel al que usted le ganó. ¿Tiene alguna sorpresa, ha visto al Saprissa, lo ha estudiado?

Diferentes jugadores, diferente técnico, diferentes torneos, entonces lo dije anteriormente. Seguramente va a ser un partido complicado porque están en su casa, tienen 10 puntos igual que nosotros, vienen invictos y ellos tendrán su estrategia y nosotros la nuestra. Trataremos de hacer un buen partido y ganarlo.

¿Tiene aún cosas por definir? ¿Qué se puede esperar para el viernes?

Nosotros siempre valoramos hasta el último momento para tomar decisiones, siempre lo importante es el día a día de trabajo, todos los jugadores saben en la posición que tienen que jugar y lo que tienen que hacer.

Valoramos, no hubo tantos días como en una semana normal, jugamos domingo y viernes, entonces en estas situaciones siempre valoramos hasta el último momento a jugadores que estén al 100% para ser partícipes del juego.

Viendo redes sociales, algunos aficionados de Alajuelense se perciben con confianza para el clásico y más con los antecedentes que tiene usted jugando en Tibás. ¿Qué tiene ese estadio para que usted se sienta tan cómodo cuando va a dirigir allá?

Yo creo que no hay nada raro. Nosotros trabajamos duro para enfrentar todos los partidos con la máxima exigencia. Es un clásico, es especial. Trabajamos duro en esta semana para poder llegar bien al partido con Saprissa en su casa.

Seguramente han sido circunstancias que han pasado, pero no lo veo algo que sea de llegar ahí y tener esa confianza de ganar.

Desde ya siempre tenemos esa expectativa, de que todo partido que juguemos, tratar de ganarlo. Nos ha ido bien y ojalá nos pueda ir bien nuevamente.

Viendo los resultados en los primeros cuatro partidos y que hay una especie de críticas en cuanto a que ahora sí viene el partido contra un equipo grande y hay que ver si la Liga ahí responde. ¿Siente que le falta crédito a este equipo a pesar del buen arranque?

Son opiniones que son respetables. La gente tiene derecho a opinar, pero nosotros enfocarnos en lo que estamos haciendo y trabajar duro para poder seguir mejorando.

Es el arranque del torneo y nosotros como equipo podemos ir mejorando. A medida que pasen las fechas esperemos seguir trabajando duro como lo estamos haciendo para que el equipo esté mejor.

Cuando usted le metió cinco goles a Saprissa, era un equipo totalmente diferente, con línea de cuatro y demás. Ahora Saprissa maneja una línea de cinco muy marcada, no ha recibido goles en el campeonato. ¿Qué criterio le tiene a este Saprissa y cómo analiza enfrentar esa línea de cinco tan marcada a la que ningún rival le ha podido anotar en el torneo?

Nosotros respetamos a todos los rivales. A pesar de que es un clásico, siempre con respeto, pero con la exigencia de ir a su casa y tratar de hacer un buen partido. Es un partido complicado, ellos vienen trabajando con un técnico hace bastante.

Están bien estructurados, se han reforzado bien y trataremos nosotros de poder hacer nuestra estrategia y nuestro partido para poder ganar.

Aarón Suárez siempre es titular en este torneo y siempre sale de cambio por ahí del minuto 58. ¿En qué le sirve al sistema y por qué lo cambia?

Somos nosotros, somos un equipo y trataremos siempre de que en los momentos que se pueda darle participación a los demás jugadores y en especial me preguntan por Aarón. Le ha tocado salir de cambio, pero no es nada especial. A veces manejamos cargas y a veces le toca salir a uno, le toca salir a otro. No tenía esa estadística que siempre le ha tocado salir.

No me fijo en eso, sino que todo el mundo pueda tener participaciones y en este caso le ha tocado a él.

¿A qué atribuye el buen clic en este inicio de torneo, porque el comentario general es que pareciera que usted nunca se fue?

Regreso a una institución con jugadores que he dirigido, yo creo que se basa todo en el trabajo del día a día. Eso es fundamental para tener un rumbo de a dónde vamos, tener una línea de trabajo.

Uno marca esa línea y todos estamos contentos con el día a día de trabajo, de cómo estamos, a pesar de que hay jugadores que han tenido poca participación y siguen trabajando duro para ganarse un lugar.

Eso es lo importante para nosotros y lo satisfactorio es que es muy competitivo el día a día.

Jeaustin Campos es uno de los entrenadores con una estadística más positiva en el balance de los clásicos. ¿Cómo se prepara para ese duelo de banquillos en el clásico?

La verdad que sinceramente no estoy en la estadística, creo que no es una rivalidad con Jeaustin Campos. Él es el técnico de Saprissa, lleva muchos años trabajando, ha ganado títulos, pero creo que él hará su estrategia y nosotros lo nuestro. Creo que estadísticamente no me fijo ni para bien, ni para mal. Trabajar bien el partido y poder sacar tres puntos.

Saprissa reporta que se han vendido bien las entradas y posiblemente se juegue a estadio lleno. ¿A nivel anímico cómo se siente usted de regresar a ese estadio donde ya ha ganado, ha goleado?

Lindo que siempre haya mucha gente en los estadios, siempre es lindo jugar con estadio lleno, a pesar de que nos toca de visita. Es un evento, es un juego y es lindo que tenga ese ambiente. Así que creo que nosotros estamos bien enfocados y bien claros en lo que queremos, independientemente de toda la gente que pueda haber en la cancha de Saprissa.

¿Le genera confianza para ganar el clásico que los jugadores agarraron su idea tan pronto?

Yo creo que no va tanto en la idea, nosotros siempre tenemos confianza en el equipo y creo que esa confianza el equipo la está sintiendo. Trabajar fuerte, tratar de hacer una buena estrategia, plantear bien el partido y pasa por ahí.

El modelo y la idea que uno tiene se ha plasmado con un proceso bastante importante, a pesar de que la gente que ha llegado todavía tiene por mejorar. Los que ya han estado están un poco más adelantados, pero nosotros jugamos como equipo y trataremos como equipo de salir adelante.

¿Qué ha hecho diferente porque la Liga es claro que juega diferente, con más ataque?

Tenemos una línea de trabajo, una metodología y un modelo de juego. Y sobre eso, trabajar. Entonces siempre lo digo, para mí y para nuestro cuerpo técnico, lo más importante es el día a día de trabajo.

Cuando vos hacés el día a día con exigencia, con competitividad, tenés que elevar el nivel del jugador. Eso es lo que está pasando, todo el mundo está compitiendo muy bien y eso hace que el que juegue se mantenga competitivo y el que no, también.

Entonces, somos un equipo en el que a cualquier jugador le puede tocar participar y seguramente lo harán bien como hasta ahora.

¿Hay un tiempo establecido para tomar una decisión sobre el portero al que le dará más continuidad?

Eso realmente no te lo puedo responder, a medida que van pasando los partidos y el día a día de trabajo tomaremos decisiones si va a jugar uno siempre, si voy a rotar, la verdad que es algo que no te lo puedo responder, como otros futbolistas, que han jugado un partido uno y otro, otro.

Están en buen nivel y por eso lo hacemos de esa manera hasta que nosotros valoremos si vamos a seguir así o no.

Todos los equipos se conocen. ¿Cómo contrarrestar esa parte defensiva de Saprissa que por momentos lo hace con tres centrales, dos laterales de más proyección y a veces con un doble mixto?

Esa pregunta no te la puedo responder porque es algo estratégico. Es para nosotros. Seguramente ellos tendrán sus referencias, sus conceptos y nosotros buscaremos cómo hacerle daño.

El técnico anterior había eliminado las concentraciones. ¿Usted tiene en sus planes concentrar al equipo?

La estamos valorando, siempre le doy mucha importancia a la alimentación y al descanso.

Tenemos mucha gente que tiene jerarquía, que tiene recorrido, que seguramente es consciente de muchas cosas y tenemos mucha gente joven que a veces no.

Entonces estamos valorando el día a día cómo estamos, cómo los vemos y de ahí tomaremos decisiones si hacemos la concentración o no.

¿Qué le preocupa más de cara al clásico con respecto a su rival?

Nos ocupamos siempre en gran porcentaje en nuestro equipo y claro que respetando al rival y sabemos cuáles pueden ser sus fortalezas. De ahí trabajar para evitar su fortaleza y tratar de atacar su debilidad. Es como lo manejamos y esperamos plasmar eso el viernes para poder ganar el partido.

¿Es consciente de que en su primera etapa quedó una deuda en las segundas fases?

Nosotros buscamos siempre tratar de pelear arriba y salir campeón. Deuda, pero ganamos dos títulos. Hemos ganado, entonces está bien. En etapas finales hemos perdido, pero también hemos salido campeón.

Entonces eso es lo que buscamos siempre. Para llegar a eso hay que trabajar duro en el día a día para poder llegar a esa instancia y estar fuertes, para poder que en esa instancia nuevamente podamos lograr otro título.

Brandon Aguilera jugará en Portugal. ¿Qué le parece que su primera aventura en Europa sea ahí?

Sumamente contento de cuando me enteré de que había sido vendido a la Premier. Muy contento, hablé con él, felicitándolo por el gran esfuerzo que había hecho día a día. Lo tuvimos en el proceso, me alegra por él, por su carrera, porque es un jugador de Costa Rica que le puede dar mucho a la Selección Nacional estando en el extranjero.

La valoración de que vaya a Portugal es un tema de su entorno, de qué era lo mejor para él en estos momentos. Si lo mejor era ir a Portugal qué bueno, porque a lo mejor ya no es una opinión que pueda dar yo, si lo mejor era ir a ese club porque tiene chance de jugar muchos minutos.

Qué bueno por él, me pone contento por él y también porque seguramente puede aportar mucho a la Selección.